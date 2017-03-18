Moody's'ten gece yarısı Türkiye operasyonu; Kredi notumuzu düşürüldü

TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTLARI:
Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye kredi notu
Moody’s Ba1
Fitch BB+
S&P BB
Değişiklik sırasında Türkiye'nin Ba1 seviyesindeki kredi notunda ise bir değişikliğe gidilmedi.
Kurumdan yapılan açıklmaya göre kararda dört unsur etkili oldu:
-Türkiye'nin kurumsal gücünde yaşanan erozyonun devamı
-Zayıflayan büyüme görünümü
-Kamu ve dış ödeme dengeleri üzerinde artan baskılar
-Ve sonuç olarak artan kredi şoku riski
Moody's Türkiye'nin kreid yapılabilir seviyedeki notunu 24 Eylül'de yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmişti.
Bugünkü açıklamada notunu korunmasının nedenin hükümetin ekonomik ve mali gücünün yüksek olmasının azalan kuurmsal güç ve artan dış kırılganlıklara karşı tampoj görmeye devam etmesi olduğu belirtildi.
Ekonominin iç dinamiğinin de notun korunmasında etkili olduğunun altını çizen Moody's, siyasi belirsizliklerin azalmasıyla ve istenen yapısal reformların hayata geçirilmesiyle bu dinamizmin yeniden canlanmasını beklediğini de söyledi.
Karar açıklamasında, ülkenin dış finansman ihtiyaçlarına ilişkin risklerdeki artış ve özellikle büyüme ile kurumsal güçlülük gibi önceden kredi görünümünü destekleyen temellerde görülen bozulma neden olarak gösterilmişti.