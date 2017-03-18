Moody's'ten gece yarısı Türkiye operasyonu; Kredi notumuzu düşürüldü

Türkiye'nin kredi notunu uzun bir süredir durağanda bekleten Moody's, gece yarısı aldığı ani bir kararla bir puan düşürdü. Türkiye'nin kredi notu durağandan Negatif'e çevrildi

Moody's'ten gece yarısı Türkiye operasyonu; Kredi notumuzu düşürdüler

Türkiye 16 Nisan'da Anayasa değişikliği için sandık başına gitmeye hazırlanırken, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, kritik kararını gece yarısı açıkladı. Hızla artan dış borç stoku ve döviz piyasalarında yaşanan riskli dalgalanmanın getirdiği olumsuzlukların ardından Moody's, uzun bir süredir durağanda tuttuğu Türkiye'nin kredi notunu negatife çevirdi.

TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTLARI:

Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye kredi notuBa1BB+BBDeğişiklik sırasında Türkiye'nin Ba1 seviyesindeki kredi notunda ise bir değişikliğe gidilmedi.Kurumdan yapılan açıklmaya göre kararda dört unsur etkili oldu:-Türkiye'nin kurumsal gücünde yaşanan erozyonun devamı-Zayıflayan büyüme görünümü-Kamu ve dış ödeme dengeleri üzerinde artan baskılar-Ve sonuç olarak artan kredi şoku riskiMoody's Türkiye'nin kreid yapılabilir seviyedeki notunu 24 Eylül'de yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmişti.Bugünkü açıklamada notunu korunmasının nedenin hükümetin ekonomik ve mali gücünün yüksek olmasının azalan kuurmsal güç ve artan dış kırılganlıklara karşı tampoj görmeye devam etmesi olduğu belirtildi.Ekonominin iç dinamiğinin de notun korunmasında etkili olduğunun altını çizen Moody's, siyasi belirsizliklerin azalmasıyla ve istenen yapısal reformların hayata geçirilmesiyle bu dinamizmin yeniden canlanmasını beklediğini de söyledi.Karar açıklamasında, ülkenin dış finansman ihtiyaçlarına ilişkin risklerdeki artış ve özellikle büyüme ile kurumsal güçlülük gibi önceden kredi görünümünü destekleyen temellerde görülen bozulma neden olarak gösterilmişti.