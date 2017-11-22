Moonlight Capital SA'dan Migros açıklaması

İSTANBUL (AA) - Moonlight Capital SA, Migros Ticaret AŞ paylarının şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 7,3'ünü temsil eden kısmının yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için Goldman Sachs International ve JP Morgan Securities plc ile sözleşme imzaladı.
Satışın gerçekleşmesi halinde şirkette doğrudan sermaye paylarının yaklaşık yüzde 8, BC Partners'ın ise yönettiği fonlar üzerinden şirketteki toplam payının yaklaşık yüzde 23,2 olmasının beklendiğinin bildirildiği açıklamada, "Satış fiyatı, işlemin yapılmasıyla birlikte kamuya duyurulacak olup satış işlemi borsa dışında gerçekleştirilecektir. Şirketin BC Partners tarafından yönetilen fonlara ait olan kalan hisseleri hisse satışının tamamlanmasından itibaren 90 gün için elde tutma taahhüdüne tabidir." ifadelerine yer verildi.