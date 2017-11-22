Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106032
ALTIN
163.655
DOLAR
3.9598
STERLİN
5.2436
EURO
4.6602
Celtics 16'da 16 yaptı
Celtics 16'da 16 yaptı
'Herkes voleybolu örnek alsın'
'Herkes voleybolu örnek alsın'
Süper Lig'de son durum: Lider değişmedi
Süper Lig'de son durum: Lider...
Güneş: Bizden beklenen sonucu almak istiyoruz
Güneş: Bizden beklenen sonucu almak...
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde

Moonlight Capital SA'dan Migros açıklaması

İSTANBUL (AA) - Moonlight Capital SA, Migros Ticaret AŞ paylarının şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 7,3'ünü temsil eden kısmının yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için Goldman Sachs International ve JP Morgan...

Moonlight Capital SA'dan Migros açıklaması

İSTANBUL (AA) - Moonlight Capital SA, Migros Ticaret AŞ paylarının şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 7,3'ünü temsil eden kısmının yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için Goldman Sachs International ve JP Morgan...

22 Kasım 2017 Çarşamba 10:07
Moonlight Capital SA'dan Migros açıklaması

İSTANBUL (AA) - Moonlight Capital SA, Migros Ticaret AŞ paylarının şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 7,3'ünü temsil eden kısmının yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için Goldman Sachs International ve JP Morgan Securities plc ile sözleşme imzaladı.

Moonlight Capital SA'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Migros Ticaret AŞ paylarının, şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 7,3'ünü temsil eden yaklaşık 13 milyon lira nominal değerli kısmının yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için Goldman Sachs International ve JP Morgan Securities plc ile bugün bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Satışın gerçekleşmesi halinde şirkette doğrudan sermaye paylarının yaklaşık yüzde 8, BC Partners'ın ise yönettiği fonlar üzerinden şirketteki toplam payının yaklaşık yüzde 23,2 olmasının beklendiğinin bildirildiği açıklamada, "Satış fiyatı, işlemin yapılmasıyla birlikte kamuya duyurulacak olup satış işlemi borsa dışında gerçekleştirilecektir. Şirketin BC Partners tarafından yönetilen fonlara ait olan kalan hisseleri hisse satışının tamamlanmasından itibaren 90 gün için elde tutma taahhüdüne tabidir." ifadelerine yer verildi.


Anahtar Kelimeler:
KAPMigrosMoonlight Capital SA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz:
Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz:
Dolar/TL rekor tazeledi
Dolar/TL rekor tazeledi
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı
Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı
Migros'a yabancı ortak geliyor
Migros'a yabancı ortak geliyor
Dolar ve Euro güne rekorla başladı
Dolar ve Euro güne rekorla başladı
İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Özince'den önemli uyarılar
İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Özince'den önemli uyarılar
ABD'den Kuzey Kore'ye yaptırım kararı
ABD'den Kuzey Kore'ye yaptırım kararı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim