Moonlight Capital SA'dan Migros'un paylarının satışına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Moonlight Capital SA, şirketin sahibi olduğu toplam 13 milyon TL nominal değerli Migros Ticaret AŞ paylarının satışının bedeli nakden ve peşinen ödenmek üzere pay bedeli 26 TL satış fiyatı üzerinden gerçekleştirildiğini bildirdi.

Moonlight Capital SA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Moonlight Capital SA (Lüksemburg’da kurulu bir yatırım holding şirketi olup BC Partners tarafından yönetilen fonlara aittir) tarafından 22 Kasım 2017 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamalarını takiben, Moonlight Capital SA olarak sahibi olduğumuz toplam 13 milyon TL nominal değerli Migros Ticaret AŞ paylarının satışı, bedeli nakden ve peşinen ödenmek üzere pay bedeli 26 TL satış fiyatı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlem sonrasında Migros Ticaret AŞ’de Moonlight Capital SA’nın sahip olduğu paylar yüzde 8,07 ve BC Partners’ın yönettiği fonlar üzerinden Migros Ticaret AŞ’deki kalan toplam payının yüzdesi yüzde 23,2 olmuştur."