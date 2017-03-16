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Ekonomi:
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16 Mart 2017 Perşembe 19:47

Motorinde indirim

 Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş indirim yapıldı.

Motorinde indirim
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Motorinde indirim
   Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş indirim yapıldı.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS)yapılan açıklamaya  göre geceyarısından itibaren motorinin pompa satış fiyatında 8 kuruş indirim yapıldı. Motorinin litre fiyatı indirim sonrasında ortalama olarak İstanbul’da 4,57 liradan 4,49 liraya, Ankara’da 4,62 liradan 4,54 liraya, İzmir’de ise 4,60 liradan 4,52 liraya düşecek.  
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