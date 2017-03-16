Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş indirim yapıldı.

Motorinde indirim

Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş indirim yapıldı.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS)yapılan açıklamaya göre geceyarısından itibaren motorinin pompa satış fiyatında 8 kuruş indirim yapıldı. Motorinin litre fiyatı indirim sonrasında ortalama olarak İstanbul’da 4,57 liradan 4,49 liraya, Ankara’da 4,62 liradan 4,54 liraya, İzmir’de ise 4,60 liradan 4,52 liraya düşecek.