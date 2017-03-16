Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş indirim yapıldı.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS)yapılan açıklamaya göre geceyarısından itibaren motorinin pompa satış fiyatında 8 kuruş indirim yapıldı. Motorinin litre fiyatı indirim sonrasında ortalama olarak İstanbul’da 4,57 liradan 4,49 liraya, Ankara’da 4,62 liradan 4,54 liraya, İzmir’de ise 4,60 liradan 4,52 liraya düşecek.
Motorinde indirim
Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş indirim yapıldı.
Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş indirim yapıldı.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS)yapılan açıklamaya göre geceyarısından itibaren motorinin pompa satış fiyatında 8 kuruş indirim yapıldı. Motorinin litre fiyatı indirim sonrasında ortalama olarak İstanbul’da 4,57 liradan 4,49 liraya, Ankara’da 4,62 liradan 4,54 liraya, İzmir’de ise 4,60 liradan 4,52 liraya düşecek.