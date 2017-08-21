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Motorine 7 kuruş indirim

Motorinin litresinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruşluk indirime gidildi.

Motorine 7 kuruş indirim

Motorinin litresinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruşluk indirime gidildi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:25
Motorine 7 kuruş indirim

ANKARA (AA) - Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruşluk indirim yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,59 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,55'ten 4,48 liraya, İzmir'de 4,58'ten 4,51 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzin ve motorinin litre fiyatına en son 1 Ağustos'ta 11 kuruş zam yapılmıştı.

Muhabir: Hüseyin Erdoğan

Son Güncelleme: 21.08.2017 20:09
Anahtar Kelimeler:
AkaryakıtEkonomiMotorinde Indirim
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