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22 Mayıs 2017 Pazartesi 10:28

Motorine zam geldi

 Motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor

Motorine zam geldi
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Motorine zam geldi
   Motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 8 kuruşluk zam beklendiğini açıkladı. Açıklamada ”Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 23 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş zam beklenmektedir. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir” denildi.
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