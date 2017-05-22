Motorine zam geldi

Motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 8 kuruşluk zam beklendiğini açıkladı. Açıklamada ”Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 23 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş zam beklenmektedir. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir” denildi.
Motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 8 kuruşluk zam beklendiğini açıkladı. Açıklamada ”Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 23 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş zam beklenmektedir. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir” denildi.