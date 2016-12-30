Ekonomi:
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30 Aralık 2016 Cuma 09:31

Motorine zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Twitter hesabından motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam beklendiğini duyurdu.

Motorine zam geliyor
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Motorine zam geliyor
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Twitter hesabından motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Zam, gece yarısından itibaren geçerli olacak. Zam sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da 4,37 liradan 4,49 liraya, Ankara'da 4,43 liradan 4,55 liraya yükselecek. Geçen hafta benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapılmış, motorin değişmemişti.
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Motorin Zam
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