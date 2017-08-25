MSC Seaview suya indirildi: İlk yolculuk 2018'de



Cenevre, İsviçre ve Trieste, Italya, 23 Ağustos 2017 – Güney Amerika ve Avrupa’nın en büyük ve pazar lideri Cruise şirketi MSC Cruises ve İtalya’nın gemi inşa uzmanı ve dünyanın sayılı gruplarından biri olan Fincantieri, MSC Seaside gemisinin suya indirme törenini birlikte kutladı. Tören, geminin inşa edildiği İtalya’nın Monfalcone tersanesinde gerçekleştirildi.



MSC Seaview, Seaside sınıfı gemilerin ikincisi olan ve üstün inovatif özelliklerle donatılarak, misafirlerine denizle bütünleşecekleri bir cruise deneyimi yaşatmak üzere üretildi. Seaside sınıfı gemilerin birincisi olan MSC Seaside Aralık 2017’de İtalya’nın Trieste limanından Miami’ye doğru ilk yolculuğuna çıkacak. MSC Seaview ise 6adece 6 ay kadar sonra 2018 Haziran ayında ilk misafirlerini ağırlayacak. 2018 yaz sezonunda yapacağı 1 haftalık Akdeniz programında toplam 4 ülke ve 6 şehri gezdirirken, Cenova, Napoli, Messina(Sicilya), Valetta(Malta), Barselona ve Marsilya’ya uğrayacak. 2018-2019 kış sezonunda ise Brezilya’da programlarına devam edecek Seaview,Santos, Ilha Grande, Buzios, Porto Belo and Camboriu gibi popüler limanları ziyaret edecek.



MSC Cruises CEO’su Gianni Onorato konuyla ilgili : “MSC Seaview gemimizin suya indirilmesi, filomuzu genişletme adına bizim için önemli bir kilometre taşı. Bu gemimiz önümüzdeki on yıllık yatırım planımızın bir parçası ve 2020’ye kadar teslim alacağımız altı gemimizden biri. MSC Cruises olarak hizmete sunduğumuz her yeni gemi sınıfı, demografik yapı farklılığı ile değişik yaş gruplarından kişilere ve farklı tatil beklentisindeki seyahat severlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gemi tasarımlarımızı planlıyoruz.” dedi.



Gianni Onorato : “Hala pazar lideri olduğumuz Akdeniz ve Avrupa gemi seyahatleri için, MSC Seaview gibi inovatif bir gemi ile Akdeniz’deki varlığımızı daha da genişleterek, gücümüze güç katan bir iş yapmış olacağız.” şeklinde sözlerini noktaladı.



Fincantieri CEO’su Giuseppe Bono açıklamasında : “Fincantieri olarak, MSC Seaview gemisini inşa edip bugünkü suya indirme törenine ulaşmak bizim için önemli bir kilometre taşı ve onur kaynağıdır. MSC Seaview, en iyi teknik ve yönetimsel özelliklerle donatılmış , MSC Cruises’un yeni jenerasyon gemilerin ikincisidir. Prototipi hazırlanıp, bu derece muazzam bir gemiyi 9 aydan daha kısa bir sürede suya indirme testlerine başlamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu iki muhteşem gemi için gemi şirketi sahiplerinin kusursuz güvenlik ve yüksek beklentilerini karşılayacak şekilde teslimini yapmak üzere, üstün bir çaba gösterdik.



MSC Seaview, 5,179 yolcu kapasitesine sahip, 323 metre uzunluğunda ve 154,000 Gross Ton ağırlığındadır. Seaside sınıfı gemilerin ikinci olan MSC Seaview’ın aynı sınıftaki ilk gemisi MSC Seaside da 2017 Aralık’ta hizmete girecektir. MSC Seaview, Haziran’da programlarına başlayan MSC Meraviglia, Aralık’ta denize inecek olan MSC Seaside’dan sonra, 12 ay içinde MSC Cruises’un denize indirdiği üçüncü yeni nesil gemi olacaktır.