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Muğla'da bölgesel uçuşlar çalıştayı

- Çalıştayda, AnadoluJet'in Dalaman-Ankara seferlerine başlaması, turizm açısından önem arz eden çapraz uçuşlar konuları ele alındı

Muğla'da bölgesel uçuşlar çalıştayı

- Çalıştayda, AnadoluJet'in Dalaman-Ankara seferlerine başlaması, turizm açısından önem arz eden çapraz uçuşlar konuları ele alındı

27 Aralık 2017 Çarşamba 20:19
Muğla'da bölgesel uçuşlar çalıştayı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, AnadoluJet'in Dalaman-Ankara seferlerine başlaması ve turizm açısından önem arz eden çapraz uçuşların ele alınması için "Bölgesel Uçuşlar" konulu çalıştay düzenlendi.

YDA Dalaman Havalimanı'nda gerçekleştirilen çalıştayda, AnadoluJet'in yeni seferleri, Anadolu'ya yapılacak çapraz uçuşlar, turizmin daha da gelişmesi için tanıtım, yurt içi ve yurt dışından talepler değerlendirildi.

Çalıştaya Berlin'den telekonferansla bağlanan YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, uzun zamandır Anadolu'dan çapraz uçuşları başlatma projesinin üzerinde çalıştıklarını söyledi.

AnadoluJet ile çalıştayı düzenlediklerini bildiren Güvenç, "Çalıştayda, Dalaman bölgesinde valiliğimiz, belediye başkanlıklarımız ve otel meslek kuruluşlarıyla model oluşturma, güzergah planlaması ve tanıtım konularında beyin fırtınası yapıldı. Güzergah geliştirme çalışmalarına altyapı oluşturma hususunda gerekli adımlar atılmasında hemfikir olundu." dedi.

AnadoluJet'in Dalaman'da gerekli bağlantıyı oluşturması için çaba sarf ettiklerini aktaran Güvenç, AnadoluJet’in Dalaman-Ankara seferlerinin bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının güçlü iş birliği sonrasında gerçekleştiğini vurguladı.

Bölgedeki sivil toplum kuruluşları, kurumlar, iş dünyası ve vatandaşların destekleriyle çalışmanın amacına ulaşacağını anlatan Güvenç, "Bölge halkının Ankara uçuşlarını Dalaman'dan yapmasının yolu açıldı. AnadoluJet'in Dalaman-Ankara seferlerine başlamasıyla Dalaman bölgesine ülkemizin farklı yerlerinden gelecek misafirlerimizin sayısında artış yaşanacağına inanıyorum. Ayrıca yurt dışından gelecek etnik yolcularımız için de bağlantı oluşturacağız." diye konuştu.

AnadoluJet Pazarlama ve Satış Koordinatörü Demokan Öktem de Dalaman'dan her gün Ankara'ya AnadoluJet'in direkt seferi olduğuna değindi.

Çalıştayda sunum yapan YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur ise bölgenin sahip olduğu turizm potansiyeli ve YDA'nın bölge tanıtımı için yurt içinde ve yurt dışında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Songur, iç hat bölgesel direkt uçuşların yurt içindeki talep kadar, yurt dışındaki talepleri de etkilediğine dikkati çekti.

Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten’in başkanlık ettiği çalıştaya, Güney Ege Otelciler Birliği (GETOB), Fethiye Otelciler Birliği Derneği (FETOB), Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Marmaris Ticaret Odası başkan ve üyeleri, Devlet Hava Meydanları yetkilileri ile Muğla Büyükşehir, Marmaris ve Fethiye belediyelerinin temsilcileri katıldı.

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