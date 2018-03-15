Mükellef sayısı 5 yılda 608 bin kişi arttı

ANKARA (AA) - Erdal Çelikel - Türkiye'deki vergi mükellefi sayısı son 5 yılda 608 bin 226 kişi artarak 2017 sonu itibarıyla 5 milyon 540 bin 355'e ulaştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, 2013-2017 döneminde vergi mükellefi sayısı yüzde 26,1 artış gösterdi.

Tür açısından değerlendirildiğinde Türkiye'deki 5 milyon 540 bin 355 vergi mükellefinin yüzde 83'üne karşılık gelen 4 milyon 599 bin 750'sini gerçek kişiler oluştururken, limited şirket mükelleflerin sayısı 620 bin 233, anonim şirket mükelleflerin sayısı 118 bin 383 olarak kayıtlara geçti. Limited ve anonim şirket türündeki mükelleflerin toplam mükellefler içindeki oranı yüzde 13 oldu.

Mükelleflerin yüzde 28,3'ü İstanbul'da

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla en fazla vergi mükellefinin bulunduğu il 1 milyon 566 bin 902 ile İstanbul olurken, bu şehirdeki mükelleflerin toplam vergi mükellefleri içindeki payı yüzde 28,3 olarak kaydedildi.

İstanbul'u, 484 bin 508 ile Ankara, 369 bin 773 ile İzmir, 205 bin 526 ile Antalya, 203 bin 304 ile Bursa, 133 bin 582 ile Konya takip etti.

Ardahan 3 bin 901 ile en az vergi mükellefinin yer aldığı il olarak kayıtlara geçerken, Ardahan'ı 4 bin 199 ile Bayburt, 4 bin 843 ile Tunceli, 6 bin 701 ile Kilis, 6 bin 722 ile Gümüşhane, 6 bin 859 ile Hakkari izledi.