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Multinet'in şirketi iPara'ya BDDK lisansı

- iPara, faaliyetlerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu lisansı ile devam edecek

Multinet'in şirketi iPara'ya BDDK lisansı

- iPara, faaliyetlerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu lisansı ile devam edecek

07 Eylül 2017 Perşembe 12:20
Multinet'in şirketi iPara'ya BDDK lisansı

İSTANBUL (AA) - Multinet'in şirketi olan iPara, ödeme işlemlerine aracılık etme konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansının sahibi oldu.

Şirket açıklamasına göre, 2012 yılından bu yana getirdiği yenilikler ve üye iş yerlerine sağladığı "fark yaratan çözümleri" ile sektörün en önemli oyuncuları arasında yer alan iPara şirketi faaliyetlerine BDDK lisansı ile devam edecek.

6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu" uyarınca iPara ödeme işlemlerine aracılık eden şirketler arasındaki yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen iPara Satış ve Operasyon Direktörü Avşar Dirgin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk online ödeme sistemi olarak yüzde 100 Türk sermayesi ve bilgi birikimi ile 2012 yılında kurulan iPara, sanal POS altyapısı ve dijital cüzdan hizmetlerini bünyesinde barındıran ilk Türk firması oldu. Kuruluşumuzdan bu yana iPara olarak yenilikçi ve pazara yön veren çözümlerimiz ile online ödeme sektörünün büyümesinde ve özellikle kullanıcıların ve üye iş yerlerinin sanal ortamdaki alışverişlere yönelmesinde önemli bir rol üstlendik.

İlgili kanun gereğince lisans sürecinin de tamamlanmasıyla sektörel bazda getirdiğimiz yeniliklerle Türkiye'nin bölgesel finans merkezi olması hedefine koşmasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Hizmet verdiğimiz firmalara maliyet tasarrufu ve satış avantajı sağlayan, fark yaratan çözümleri sunmaya devam edeceğiz. Üye iş yerlerimize hem ulusal hem de global pazarda daha rekabetçi olmaları için destek sağlayacağız. Bu kapsamda, paydaşlarımıza mevcutta sunduğumuz hızlı, kolay ve güvenli online ödeme çözümlerini sektörün ihtiyaçlarına adapte ediyoruz."

Yenilenen API altyapıları ile entegrasyon alanında önemli ölçüde kolaylık sağladıklarına işaret eden Dirgin, bunun yanı sıra üye iş yerlerinin alternatif ödeme çözümü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu yıl tekrarlayan ödeme ve link ile ödeme çözümlerini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Son olarak pazar yerlerinin hali hazırda yaşadıkları ödeme altyapısı sorunlarından yola çıkarak farklı iş modellerine uyum sağlayabilen ve ihtiyaçlara cevap verebilen daha esnek ve kulanımı kolay yeni nesil pazar yeri çözümünü geliştirdiklerini hatırlatan Dirgin, "Ödeme sistemi hizmetlerimiz dışında başlattığımız 'Uçuran Fırsatlar' programımız ile üye iş yerlerimize kargo, insan kaynakları, elektrik, su, danışmanlık; e-posta yönetimi konularında birçok firma ile iş birlikleri yaparak özel avantajlar ve tedarik olanakları sunuyoruz" bilgilerini paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuBDDKIParaLisansMultinet
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