Mürsel F. Sağlam’dan Girişimcilere markalaşma konusunda altın tavsiyeler



Stratejik Marka Yönetimi, genç KOBİ yöneticilerinin son yıllarda kabusu haline gelse de, Mürsel Ferhat Sağlam'ın son kitabı bu konuda rehber niteliği taşıyor..

Markalaşma sürecinde bocalayan genç girişimcilere'dan yatırımcılara adeta başucu eseri.Nisan 2017’de raflardaki yerini alan Mürsel Ferhat Sağlam’ın son kitabımarkalaşma konusunda girişimcilere önemli tavsiyeler ve ipuçları veriyor.Dijital pazarlama ve sosyal medya uzmanı, marka yöneticisi ve yazar Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kaleme alınan Stratejik Marka Yönetimi, Nisan 2017’de raflardaki yerini aldı.Türkiye’deki büyük ölçekli işletmeler özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte markalaşmaya daha fazla bütçe ayırırken, KOBİ’ler ve yeni girişimler markalaşmayı hala ikinci hatta üçüncü, dördüncü planda tutmaktadır. Bunun da işletmenin büyümesini ve yatırım almasını engellediği bilinmektedir.Bir söyleşide, son yıllarda girişimcilerin desteklenmesine yönelik kamu ve özel sektör teşvikleri verildiğini fakat girişimcilerin markalaşmaya çok cüzi bütçeler ayırdığını ve bunun yanlış olduğunu vurgulayan Mürsel Ferhat Sağlam’a göre; girişimciler büyümek, yatırım almak ve globalleşmek için farklılaşmaya odaklanmalılar. Farklılaşmanınsa yalnızca mal ya da hizmet odaklı olmadığı bilinen bir gerçektir. Mürsel Ferhat Sağlam’a göre de en dikkat çeken ve kârlı farklılaşma süreci markalaşmayla mümkündür.Stratejik Marka Yönetimi kitabı, markalaşmanın “nedir”inden ziyade “nasıl”ına odaklanarak sektör profesyonelleri ve girişimcilere markalaşmanın önemine dair ve markalaşma süreci hakkında önemli ipuçları veriyor. Kitapta markalaşma pratiklerine yer verilmesi ise girişimcilerin markalaşma konusunda işini kolaylaştıracağa benziyor.Mürsel Ferhat Sağlam’a Ulaşmak İçin;Facebook : /MurselSaglamTwitter : @MurselSaglamInstagram : @MurselSaglam