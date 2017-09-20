n11.com, JBL kulaklıkları satışa sundu

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com, büyüme çağındaki minik müzikseverlere özel JBL tarafından tasarlanan, ultra hafif ve eğlenceli bluetooth kulaklıkları satışa açtı.

Şirket açıklamasına göre, JBL, kablosuz bluetooth kulaklıklarıyla da adını duyurmaya başladı. 7'den 70'e ailenin her ferdine hitap eden kulaklık ve hoparlörler üreten markanın küçük müzikseverlere özel tasarladığı bluetooth kulaklık JBL JR300BT, e-ticaret platformu n11.com'da satışa açıldı.

Güvenli bir dinleme deneyimi için maksimum ses seviyesi 85 dB ile sınırlandırılan kulaklık, üzerindeki çocuk dostu kontrol panelleri ve mikrofonuyla da minik müzikseverlere kolay ve güvenli bir çözüm sunuyor.

Çocukların 15 metreye kadar uzaktaki bir kablosuz bağlantıyla müziğe doyacağı kulaklık, rahat ve ayarlanabilir kafa bandıyla her yaşta çocuğun keyfine 12 saatlik pil ömrüyle eşlik ediyor. Sticker ile kişiselleştirilebilen JBL JR300BT, n11.com’da 229 liradan satışa sunuluyor.