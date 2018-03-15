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NBŞ'cilere şok haber: TBMM kotayı yüzde 5'e düşürdü

TBMM Genel Kurulu'nda nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine ilişkin önerge kabul edildi.

NBŞ'cilere şok haber: TBMM kotayı yüzde 5'e düşürdü

TBMM Genel Kurulu'nda nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine ilişkin önerge kabul edildi.

15 Mart 2018 Perşembe 23:35
NBŞ'cilere şok haber: TBMM kotayı yüzde 5'e düşürdü

NBŞ'cilere şok haber: TBMM kotayı yüzde 5'e düşürdü

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle birlikte gündeme gelen Nişasta Bazlı Şeker üretimi ve ithalatı konusunda konulan kota yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü. 

TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı görüşülüyor. AK Parti, 4634 sayılı Şeker Kanunu 3. maddesinde yer alan nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine ilişkin önerge verdi. AK Parti'nin önergesi ve 47. madde kabul edildi.

Kanun Tasarısı'ndaki tüm maddeler bittikten sonra kanun tasarısının geneli oylanacak ve kabul edilirse kanunlaşacak. Cumhurbaşkanı'nın onaylanması ve Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra yürürlüğe girecek.

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