Nefes Kredisi'nin hacminin büyütülmesi iş dünyasını umutlandırdı

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, Başbakan Binali Yıldırım'ın 5 milyar lira olarak planlanan Nefes Kredisi'nin hacminin 7,5 milyar liraya çıkarılması açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

İş dünyası Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün açıkladığı Nefes Kredisi'nin hacminin büyütülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

- "Sanayiciler olarak büyük memnuniyetle karşılıyoruz"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO olarak oluşmasına maddi katkı sundukları ve fikir ortaklıklarının olduğu Nefes Kredisi projesinin 2017’nin çok önemli motivasyon ve inovasyonu olduğunu belirterek, "Bugün 5 milyar lira olarak planlanan ‘Nefes Kredisi’nin, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından 7,5 milyar liraya çıkarıldığının açıklanmasını sanayiciler olarak büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Bu uygulamanın da tıpkı geçen yıl İSO olarak katkı sunduğumuz 'Nefes Kredisi'nde gördüğümüz gibi ekonomimize güçlü bir dinamizm ve büyümeye önemli bir katkı olarak geri döneceğinden kuşku duymuyorum.” ifadelerini kullandı.





- "KOBİ'lerimizin sağladığı katma değeri artıracaktır"





Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği () Genel Başkanı Yaşar Doğan ise ülke üretimi, yatırımı ve ihracatı için KOBİ'lerin uygun maliyetli finansmana erişiminin desteklenmesinin her zaman üzerinde durdukları konulardan birisi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu teşvik paketi ile de uygun maliyetli finansman sorununun büyük oranda aşılacağını düşünmekteyiz. Kredi Garanti Fonu 2017 yılı büyümesinin önemli destekleyici ayaklarından biri olmuştu. Nefes Kredisi'nde de KOBİ'lerin destekleyicisi olacaktır. Esnek ödeme seçenekleriyle KOBİ'lerimiz finansmana kolay ulaşırken maliyetlerde yaşadığı zorlukları da minimuma indirebilecektir. Özellikle teşvik miktarının da yüksek tutulması ekonomimizin lokomotifi KOBİ'lerimizin sağladığı katma değeri artıracaktır.”





- "Nefes Kredisi adı gibi iş dünyamıza can suyu olacaktır"





Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Türkiye’nin frene basmadan yakalamış olduğu ivmeyi devam ettirmesinin, ekonominin büyümesi açısından son derece önemli ve faydalı olduğunu belirterek, "Ekonominin pedalları durmadan çalışmalıdır. Geçmişte frene basıldığında nasıl bir durgunluk yaşadığımızı hepimiz gördük. Türkiye ekonomisi frene basmayı kaldırmıyor. Pedalların daha güçlü dönmesi açısından 7,5 milyar liralık Nefes Kredisi adı gibi iş dünyamıza can suyu olacaktır." ifadelerini kullandı.

2017 yılında bu teşvik ve desteklerin ekonomiye getirdiği canlılığın görüldüğünü vurgulayan Cesur, "7,4 büyüyerek dünya rekoru kırdık. 2018 yılında da bu tarz desteklerle başlamak çok sevindirici bir haber. Görüyoruz ki iş dünyasına destek konusunda hükümetimiz elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. İş dünyası olarak bizlere de daha çok üretmek ve daha çok istihdam ortamları ulaştırmak düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç ise Nefes Kredisi'nin KOBİ'lere doping etkisi yapacağını söyledi.







