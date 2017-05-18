Neptün Heykeli ödülünü bir Türk firması kazandı

La Passion adlı Türk yatı dünya yat sektörünün “Oscar”ı kabul edilen “Neptün Heykeli” ödülünü aldı.Eti Şirketler Grubu ve Sarp Havacılık Lojistik’in sahibi Kanatlı Ailesi tarafından Antalya Serbest Bölgesi’nde kurulan tersanede tamamen Türk işçisi ve mühendisinin emeğiyle üretilen 46 metre boyundaki ‘La Passion’ adlı Türk yatı, dünya yat sektörünün ‘Oscar’ı olarak kabul edilen ‘Neptün heykeli’ ödülünü aldı.Sarp Yachts Tersane Müdürü Emre Şandan yaptığı açıklamada, 2013 yılında kızağa konulan ve geçen yıl mart ayında denize indirilen ‘La Passion’un, ‘World Superyacht Awards’ yarışmasında ‘500 groston altında, 43 metre ve üstü’ kategorisinde, dünya yat sektörünün ‘Oscar’ı olarak nitelendirilen Neptün heykeli ödülü kazandığını söyledi.Eti Şirketler Grubu ve Sarp Havacılık Lojistik’in de sahibi olan Kanatlı Ailesi tarafından beş yıl önce Antalya Serbest Bölge’de 80 metreye kadar kişiye özel süper yat imal etmek amacıyla kurulan Sarp Yachts’ın ilk lüks yatı ‘La Passion’un aldığı uluslararası ödüllere bir yenisini daha eklediğini belirten Emre Şandan, “Tamamen Türk işçisi ve mühendisiyle mimarının emeğiyle yapılan La Passion, tasarım aşamasında ve denize indikten sonra aldığı ödüllere, süper yat dünyasının en prestijli olanını da eklemiş oldu. Neptün heykeli ödülü ile ülkemizin süper yat endüstrisinde dünyada ne kadar önemli bir aşama kaydettiğini kanıtlıyor” dedi.Yatın her açıdan iyi düşünülmüş olması, gövdenin denizcilik açısından dünya çapında dikkate değer olması, çelik gövde ve GRP üst yapının çok yüksek kalitede ve temiz işçiliğe sahip olması dolayısıyla yatın ödül almaya hak kazandığına değinen Emre Şandan, iç yerleşim ve modern iç tasarımın da kararda etkili olduğunu söylediGeçen hafta İtalya’nın Floransa şehrinde düzenlenen özel bir törenle ödüller sahiplerine verildi. Sarp Yachts adına Genel Müdür Ünal Şakar, Tersane Müdürü Emre Şandan, yatın tasarımcısı Tanju Kalaycıoğlu ve Tersane Üretim Müdürü Piraye Orhun, ödülü Boat International Baş Editörü Marilyn Mower’ın elinden birlikte aldı.Sözcü