New Holland Çocuk Kütüphaneleri'ne yenileri ekleniyor

İSTANBUL (AA) - New Holland Çocuk Kütüphaneleri'ne Anadolu'da daha çok çocuğa ulaşmak üzere yenileri ekleniyor. Çankırı ve Ağrı'da açılan ilk 2 kütüphanenin ardından Uşak, Kayseri ve Tekirdağ Çorlu'daki çocuklar da New Holland Çocuk Kütüphaneleri'nde ağırlanmaya başladı.

Şirket açıklamasına göre, Koç Grubu şirketlerinden TürkTraktör, farklı alanlara yönelik olarak geliştirilen toplumsal paylaşım ve sosyal sorumluluk projelerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

TürkTraktör, lider markası New Holland ile toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve eğitime olan katkısını sürdürmek adına Türkiye'nin farklı bölgelerinde çocuk kütüphaneleri kuruyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 5 farklı ildeki 5 köy okulunda New Holland Çocuk Kütüphanesi kuruldu.

Geçen yıl başlatılan projeyle birlikte ilk kütüphaneler Çankırı ve Ağrı'da açıldı. Yoğun ilgi ile karşılanan çocuk kütüphanelerinin yenileri de bu yıl Uşak, Kayseri ve Tekirdağ Çorlu'daki öğrencileri ağırlamaya başladı.

Okul seçimi yapılırken daha fazla çocuğa ulaşılabilmesi için özellikle taşımalı sistem ile çevre köy ve mahallelerden öğrenci alan merkez köy okullarının tercih edilmesine özen gösteriliyor.

Bugüne kadar açılan kütüphanelerin kurulumu sırasında, seçilen binaların tadilatları gerçekleştirildi, kütüphanelerin dolap ve masa gibi gerekli tüm mobilyaları tedarik edildi ve 5 kütüphaneye toplamda 4 bin 500 kitap bağışlandı.