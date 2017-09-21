Nijerya Emniyeti'nin tercihi Karmod kabin

İSTANBUL (AA) - Nijerya, ülkedeki Emniyet Genel Müdürlüğü güvenlik noktalarında kullanmak için Karmod kabinleri tercih etti.

Karmod'dan yapılan açıklamada, ülke genelindeki polis kontrol noktalarında, firma tarafından üretimi gerçekleştirilen kabinlerin kullanacağı belirtildi. İlk kabinin Abuja'da Emniyet Genel Müdürlüğü binasının önüne yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Afrika Koordinatörü Fehim Özkanca, güvenlik kabin ürünlerinin bölgede tercih edilen yapı modelleri arasında bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kabinlerimiz hızlı kurulumu, pratik yer değiştirme özelliği ve iklimlendirme kolaylığı gibi avantajlarıyla Afrika genelinde tercih ediliyor. Bu proje için hazırladığımız kabinler 270x270 santimetre ölçülerinde olup demonte olarak Türkiye'de üretilerek ülkeye sevk edildi. Yerinde bir saat gibi kısa sürede kurulum gerçekleştirdiğimiz güvenlik kabinlerinin dış cephesi Nijerya bayrağı renklerine boyanarak polis yetkililerine teslim edildi.

Afrika lokasyonunda yeşil enerji alternatifi olan güneş enerjisi çok yaygın. Kabinlerimiz üzerine solar paneller yerleştirilerek ürünü kullanacak personel için gerekli olan enerji üretilmiş olacak. Güvenlik kabinleri ülke genelindeki polis noktalarında kullanılacak."