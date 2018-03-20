NN Hayat ve Emeklilik ile Kolay İK BES'te otomatik katılımı kolaylaştırdı

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik ile Kolay İK, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) otomatik katılım sözleşmelerinin görüntülenmesi, sürecin takip edilmesi ve güncellenmesini kolaylaştıran yazılımı hayata geçirdi.

NN Hayat ve Emeklilik ile Kolay İK'dan yapılan açıklamaya göre, iki şirket arasındaki iş birliğiyle, 2018 sonuna kadar BES'te otomatik katılıma NN Hayat ve Emeklilik aracılığıyla dahil olan Kolay İK kullanıcıları, yazılım üzerinden katılım oranlarını görüntüleyip süreci kolayca takip edip güncelleyebiliyor.

İK uzmanları, çalışanlardan gelen iptal taleplerini hızlıca işleme alabiliyor ve tek tıkla tüm bu bilgileri içeren ayrıntılı bir rapora ulaşabiliyor.

NN Hayat ve Emeklilik aracılığıyla sisteme katılan Kolay İK kullanıcısı şirketler, üyeliklerini 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sürdürme şansına da sahip oluyor.

Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 1 Ocak 2017'de hayata geçen otomatik katılım uygulamasına dahil olan tüm işverenlerin, çalışanları adına bir emeklilik şirketiyle sözleşme yapmak ve mevzuattaki kriterlere uyan çalışanlarını bu plana dahil etmekle yükümlü olduğunu aktardı.

Çalışan sayısına göre kademeli olarak geçişin gerçekleştiği sistemin bu yıl başı itibarıyla dördüncü adımının atıldığını belirten Erdur, "Böylesine gündemde olan bir konuyla ilgili bizler de 170 yılı aşkın köklü bir mirasa sahip olan NN Hayat ve Emeklilik ile iş birliğine giderek kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak istedik." ifadelerini kullandı.



NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Marius Popescu ise 2018 yılında da şirket başarılarını daha ileri seviyeye taşıyacak stratejik konulara öncelik vermeye devam ettiklerini belirterek, "Otomatik katılım özelinde büyümeye ve stratejik iş ortaklıkları kurmaya odaklandık. Kolay İK müşterileri sadece 4 adımda otomatik katılıma dahil olacak ve hayatlarını kolaylaştıracak. Önümüzdeki dönemde yenilikçi proje ve iş modellerini hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





