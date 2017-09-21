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Norveçli Statkraft, Çetin HES'i Limak'a sattı

- Satış duyurusu, Statkraft'ın üçüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte ekimde yapılacak

Norveçli Statkraft, Çetin HES'i Limak'a sattı

- Satış duyurusu, Statkraft'ın üçüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte ekimde yapılacak

21 Eylül 2017 Perşembe 10:16
Norveçli Statkraft, Çetin HES'i Limak'a sattı

ANKARA (AA) - Norveç'in yenilenebilir enerji şirketi Statkraft, Siirt'te yapımına başladığı ancak geçen yıl şubatta güvenlik gerekçesiyle inşaatını durdurduğu Çetin Hidroelektrik Santrali'ni (HES) Limak Enerji'ye sattı.

AA muhabirinin, Statkraft yetkililerinden edindiği bilgiye göre, toplam 49 yıllık lisansla Norveçli şirkete ait Çetin HES'in satışına dair detaylı bilgiler 26 Ekim'de duyurulacak.

Şirket yetkilisi, satış için nisanda detaylı görüşmelerin yapıldığını belirterek, "Statkraft AŞ'nin iştiraki olan ve Çetin HES'in lisans sahibi konumundaki Çetin Enerji AŞ'yi Limak Enerji satın aldı." diye konuştu.

Yaklaşık 700 milyon dolarlık bir yatırımla, 517 megavat kurulu güce, 1 milyar 400 bin kilovatsaat üretim kapasitesine sahip santralin satışı için geçen yıl haziranda Garanti Yatırım yetkilendirilmişti.

2009'dan beri Türkiye'de faaliyet gösteren Norveçli şirket, daha önce santral inşaatının üçte birinin tamamlandığı açıklamıştı.


Anahtar Kelimeler:
Çetin HESEnerjiLimak EnerjiStatkraft
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