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'Not düşürmesine karşın Türkiye büyümeye devam ediyor'

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının ekonomik ölçekten yoksun kararları moralimizi bozmuyor. Aksine, azmimizi kamçılıyor." dedi.

'Not düşürmesine karşın Türkiye büyümeye devam ediyor'

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının ekonomik ölçekten yoksun kararları moralimizi bozmuyor. Aksine, azmimizi kamçılıyor." dedi.

10 Mart 2018 Cumartesi 13:16
'Not düşürmesine karşın Türkiye büyümeye devam ediyor'

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kredi derecelendirme kuruluşlarının not düşürmesine karşın Türkiye’nin büyümeye devam ettiğini belirterek, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının ekonomik ölçekten yoksun kararları moralimizi bozmuyor. Aksine azmimizi kamçılıyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Theresa May’in liderliğini yaptığı Muhafazakar Partiden bir grup milletvekili ve İngiltere'de yerleşik Türk iş adamları Baran'ı ziyaret etti.

Heyete Ankara ekonomisi ve ATO'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Baran, önemli bir sanayi şehri olan Ankara'nın özellikle havacılık ve savunma sanayinin Türkiye’deki önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Ankara için önemli ticaret alanlarından birinin de medikal sanayi olduğuna işaret eden Baran, başkentin sağlık turizminin merkezi olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Baran, zor bir coğrafyada yer alan Türkiye’nin bölgesinde demokrasi ile yönetilen en önemli ve en büyük ülke olduğuna dikkati çekerek, "Zaman zaman hasmane tavırlarla da karşı karşıya kalıyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra Standart and Poor’s kredi notumuzu düşürdü. Kredi derecelendirme kuruluşlarının amacı ekonomideki durumu değerlendirmek olmalı ama görünen o ki siyaseti merkeze alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Moralimizi bozmuyor"

Kredi derecelendirme kuruluşlarının not düşürmesine karşın Türkiye’nin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Baran, hükümetin reel sektörü destekleyici uygulamaları hayata geçirdiğini ve bunun karşılığını ekonomide gördüklerini belirtti.

Baran, "Türkiye 2017 yılını önemli bir büyüme rakamıyla sonlandıracak. Sıkıntılarla dolu coğrafyaya rağmen Türkiye ekonomik ve siyasi açıdan güvenli bir ülke olarak varlığını sürdürüyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının ekonomik ölçekten yoksun kararları moralimizi bozmuyor. Aksine, azmimizi kamçılıyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere ve Türkiye'nin yaklaşık 16 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğuna işaret eden Baran, ancak bunun gerçek potansiyeli yansıtmadığını ifade etti.

Baran, "Türkiye ile İngiltere’nin gidebilecek daha çok yolu var. Ticaretimizi geliştirmek için hep beraber, el ele vererek çalışabiliriz." görüşüne yer verdi.

ATO üyelerinin İngiltere vizesi konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktaran Baran, İngiltere'yle ticarette yaşadıkları sorunları İngiliz milletvekillerine ileteceklerini kaydetti.

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Ekonomi
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