Nuhoğlu İnşaat, 4 projesine kampanya düzenledi

İSTANBUL (AA) - Nuhoğlu İnşaat, toplam yatırım değeri 2,4 milyar lira olan 4 projesine yönelik kampanya düzenledi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Nuhoğlu İnşaat, İstanbul Anadolu yakasının en merkezi lokasyonu Fikirtepe'deki Yenitepe Kadıköy, İzmir Karabağlar'da havaalanı ve yeni yapılacak fuar alanının hemen yanındaki Yenitepe İzmir, yine İzmir Çeşme'de bulunan Marinera ve Ankara'nın gözde yaşam merkezi Çukurambar'da ki Cubes Ankara projelerinden kısa sürede 300 milyon lira değerinde daire satışı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, "Bugüne dek Nuhoğlu İnşaat olarak hem Türkiye'nin dört bir yanında hem de uluslararası platformlarda birçok başarılı projeye imza attık. Alanında referans çalışmaları hayata geçirdik, aynı vizyonla çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nuhoğlu, İstanbul Fikirtepe'de daire teslimlerine başladıkları Yenitepe Kadıköy projesine ve inşaat çalışmalarına tüm hızıyla devam ettikleri Yenitepe İzmir, Marinera Çeşme ve Cubes Ankara projelerinde kısa sürede toplamda 300 milyon lira değerinde daire satışı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nuhoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'un ilk kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe'de yer alan 21 katlı 4 blok ve bin 100 konuttan oluşan Yenitepe Kadıköy projemizde daire teslimlerine başladık. Kazlıçeşme ve Zincirlikuyu metro hattının kesiştiği tek nokta bizim projemizin hemen önünde yer alıyor. Yenitepe Kadıköy'den, önündeki metro ve metrobüs ile şehrin dört bir yanına kolay ulaşım avantajı sağlanabiliyor. Tabanlıoğlu mimarlık ile projelendirdiğimiz Yenitepe Kadıköy projemizde Çamlıca ve Adalar manzarasına sahip geniş ve ferah alternatifli daire seçenekleri mevcut. Aynı zamanda Leed Gold sertifikasına sahip yani çevreci bir proje olan Yenitepe Kadıköy bizim prestij projemiz. Kısa sürede inşasını tamamladığımız Yenitepe Kadıköy’de bu ay itibariyle daire teslimlerine başladık."



Nuhoğlu, İzmir Karabağlar bölgesinde, 20 blokta, bin 533 konut ve 25 ticari alanın yer alacağı Yenitepe İzmir projelerinde 63-161 metrekare aralığında değişen 1+1, 2+1, 3+1 geniş balkonlu daireler bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi gören Yenitepe İzmir projelerinin içerisinde farklı ölçeklerde havuzlar, spor sahaları, çocuk oyun alanları gibi sosyal donatı alanlarının da yer alacağını kaydeden Nuhoğlu, "İzmir Çeşme'de yer alan Marinera denize sıfır bir alan üzerinde 74 lüks daireden oluşuyor. Ayasaranda Koyu'ndan deniz ve Sakız Adası manzarası vaat etmesinin yanı sıra, bölgede yer alan tüm yeşili koruyarak doğayla iç içe bir yaşam sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nuhoğlu, Marinera Çeşme ile ilgili olarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marinera Çeşme, Yenitepe İzmir'den sonra İzmir'deki ikinci projemiz. Projeye çok büyük talep oldu ve büyük bir kısmının satışını gerçekleştirdik. Ege'nin incisi İzmir, İzmir'in göz bebeği ise Çeşme. Bizler bu araziyi ilk gördüğümüzde hem lokasyondan, hem yeşilden, hem de denizle iç içe olmasından çok etkilendik. Ancak bu aşamada bizim için önemli olan bölgenin doğal yapısını, yeşilini, mavisini koruyan ve yatay olarak gelişen bir proje yapmaktı. Mimarımızla düşüncelerimizi paylaştık, kendisinin değerli çizgilerini Nuhoğlu İnşaat kalitesiyle harmanladık ve projeyi hayata geçirdik."



Cubes Ankara'nın da yüzde 40'ının satıldığını kaydeden Nuhoğlu, "Cubes Ankara, günümüzün kısa sürede güncelliğini yitiren mimari trendleriyle değil, bundan 30 yıl sonra dahi tasarımı ve fonksiyonelliğiyle adından söz ettirecek çok fonksiyonlu bir yapı vadediyor. Lansmana çıktığımız Nisan ayından bu yana 400 dairenin satışını gerçekleştirmemiz de bunun en büyük göstergesi." ifadelerini kullandı.







