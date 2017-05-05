Nurol IDEF'17'de nano teknoloji ile üretilen zırhlıları tanıtıyor

’de hem yeni araçlarının lansmanını yapıyor, hem de en yeni platformlarının geldiği son noktayı sergiliyor. Bir anlamda FNSS, kara platformlarının geleceğini sergiliyor. Nurol Holding’in savunma sanayinde amiral gemisi diyebileceğimiz FNSS Türkiye’deki ilk özel savunma sanayi girişimi olup, bugün, Malezya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman gibi ülkelerde imzaladığı sözleşmeler kapsamında ihracatlarına başarı ile devam etmektedir. FNSS ülkemizde savunma alanında ilk sistem ihracatını (Birleşik Arap Emirlikleri projesi) ve tek kalemde en büyük ihracatı yapan (Malezya Projesi) firma olarak tarihe geçmiştir.Kara araçları sektörünün ve özgün zırhlı platformlarının öncü firmalarından(NMS),fuarına farklı bir katılım gerçekleştiriyor. NMS standında ülkemizin en gözde 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı Ejder Yalçın’ın yanında segmentinde benzeri bulunmayan özgün bir Zırhlı Personel Taşıyıcı aracın lansmanını yapıyor. Stantta yer alan bir başka araç ise kullanıcı ihtiyaçlarına göre yenilenen Ilgaz II Zırhlı Personel Taşıyıcı aracı. NMS’nin ilk defa sergileyeceği Ejder Kunter Zırhlı Personel Taşıyıcı aracı ise, yeni geliştirilen bir personel taşıma aracı olup, güvenlik güçleri tarafından yüksek performans ile kullanılan Ejder TOMA araçları ile kullanılabilecek bir konseptte tasarlanmıştır.Nurol Teknoloji (NT); klasik zırh sistemlerinin yanısıra, nano boyutta toz metalurjisi ile henüz dünyada çok az ülkede üretilmekte olan ileri teknik seramiklerden olan; Bor Karbür, Silisyum Karbür ve Alümina ile kompozit malzemelerden oluşan hibrit çözümleri daha hafif, daha dayanıklı ve güvenilir zırh sistemleri üretmektedir. IDEF 17’de farklı ve en güncel balistik koruyucu ürünleriyle ziyaretçilerini ağırlamaktadır.Nurol Holding A.Ş. ve BAE Systems’ın güçlü deneyim ve teknik birikimini birleştirerek 2015 yılında kurduğu Nurol BAE Systems Hava Sistemleri A.Ş. (BNA), Türk Havacılık Sanayi’nde özgün kabiliyet kazanımı yaratmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Bu amaç çerçevesinde BNA, IDEF’17’de Birincil Seviye Sistem sağlayıcı rolünde geliştirdiği sistemleri tanıtmaktadır.