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17 Nisan 2017 Pazartesi 08:17

Odeabank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Odeabank kredi konusunda çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu nedenle her bir kredi çeşidini kendi içerisinde ele almak daha iyi olacaktır.

Odeabank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
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Odeabank kredi konusunda çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu nedenle her bir kredi çeşidini kendi içerisinde ele almak daha iyi olacaktır.
Nakit Hazır Kredisi: Gelir belgesi olmayanlar için tasarlanmış bir ihtiyaç kredisidir. 48 aya varan vadeler ile 10.000 liraya kadar kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu için NAKIT yazın boşluk bırakın TC Kimlik numaranızı yazın ve 8444’e mesaj atın. Veya internet ve mobil şubeler aracılığı ile de başvuru yapabilirsiniz.
Bireysel Finansman Kredisi: Yüksek tutarlarda krediye ihtiyaç duyan müşteriler için düşünülmüş bir kredidir. Bunun için bir gayrimenkul ipoteğine ihtiyacınız vardır. Bu taşınmazın uzman incelemesi miktarının %80’i kadar kredi alabilirsiniz. Başvurularını Odeabank şubelerinden gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
PTT Kredisi: Emekliler için tasarlanmış bir kredidir. Kredi başvurusunda hayat sigortası yaptırmak zorunludur. 48 ay vade seçeneğiniz olan bir ihtiyaç kredisidir. Başvuru yapmak için nüfus cüzdanınız ile PTT şubelerine gitmeniz gerekmektedir.
Eğitim Kredisi: Üniversite veya özel okul olmasına bakılmaksızın her türlü eğitim ihtiyaçları için kullanılabilecek bir kredidir. 60 aya varan vade seçeneğiniz vardır. Başvuruları yine Odeabank şubelerinden yapılmaktadır. Gerekli evraklar arasında okul banka hesap bilgisinin ve eğitim ücretinin yer aldığı bir belge bulunmalıdır.
Ev Tadilat Kredisi: Evlerinizin tadilatında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kredi çeşididir. Üstelik vade seçeneği de oldukça fazladır. 120 aya varan vadesi bulunan bir ihtiyaç kredisidir. Satışı gerçekleştirecek olan kişinin banka hesap numarasının da yer aldığı belgesi ile Odeabank şubesinden başvurularınızı yapabilirsiniz.
Taşıt Kredisi: 0 veya ikinci el araç alımlarınızda kullanabileceğiniz bir kredidir. 48 ay vade seçeneğiniz vardır. Başvurularınız için Odeabank şubelerine gitmeniz gerekir. Gereken evraklar nüfus cüzdanınız, başvuru yapan kişiye ait son üç ay içindeki bir faturası ve gelir belgesidir.
Konut Kredisi: Yeni bir ev sahibi olmak Odeabank ile oldukça kolaydır. Başvurularınız için nüfus cüzdanınız, gelir belgeniz, uzman incelemesi raporunuz, başvuru yapan kişiye ait son üç ay içindeki bir fatura, gelir belgesi ile Odeabank şubelerine gitmeniz gerekmektedir.
 
Kaynak: http://kredikarti.org/odeabank-8444-online-kredi-ve-kredi-karti-basvurusu.html
 
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