Odeabank, Stevie'de en fazla ödül kazanan Türk şirketi

İSTANBUL (AA) - Odeabank, uluslararası arenada iş dünyasının en saygın ödül programlarından biri olan Stevie'de en fazla ödül kazanan Türk şirketi oldu.

Bankadan yapılan açıklamada Türkiye'den çeşitli sektörlerden 80'den fazla şirketin katıldığı ödül programında Odeabank, 4 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 15 ödül ile taçlandırıldı.

Odeabank, çeşitli kategorilerde 4 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 15 ödülün sahibi oldu.

Türkiye'den 10 bankanın ödüle layık görüldüğü Stevie'de Odeabank, bankacılık kategorisinde Yılın Şirketi EMEA bölgesinde Yılın En Hızlı Büyüyen Şirketi, 2016-2017 Euroleague ve 2017 Final Four Sponsorluğu ile Yılın İletişim ve PR Kampanyası ayrıca Bank'O Atlas ile de Yılın Pazarlama Kampanyası dallarında altın ödül kazandı.