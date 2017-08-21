Galeriler Videolar Yazarlar
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı
Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı
Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri yarın satışa çıkıyor
Son Dakika
Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri yarın satışa...
Mourinho eski öğrencileriyle kazanıyor
Son Dakika
Mourinho eski öğrencileriyle kazanıyor
Trabzonspor deplasmanda boyun eğmiyor
Son Dakika
Trabzonspor deplasmanda boyun eğmiyor
Medipol Başakşehir zoru başarmak istiyor
Son Dakika
Medipol Başakşehir zoru başarmak istiyor

Odeabank, Stevie'de en fazla ödül kazanan Türk şirketi

- Odeabank, uluslararası arenada iş dünyasının en saygın ödül programlarından biri olan Stevie'de en fazla ödül kazanan Türk şirketi oldu

Odeabank, Stevie'de en fazla ödül kazanan Türk şirketi

- Odeabank, uluslararası arenada iş dünyasının en saygın ödül programlarından biri olan Stevie'de en fazla ödül kazanan Türk şirketi oldu

21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:02
Odeabank, Stevie'de en fazla ödül kazanan Türk şirketi

İSTANBUL (AA) - Odeabank, uluslararası arenada iş dünyasının en saygın ödül programlarından biri olan Stevie'de en fazla ödül kazanan Türk şirketi oldu.

Bankadan yapılan açıklamada Türkiye'den çeşitli sektörlerden 80'den fazla şirketin katıldığı ödül programında Odeabank, 4 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 15 ödül ile taçlandırıldı.

Odeabank, çeşitli kategorilerde 4 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 15 ödülün sahibi oldu.

Türkiye'den 10 bankanın ödüle layık görüldüğü Stevie'de Odeabank, bankacılık kategorisinde Yılın Şirketi EMEA bölgesinde Yılın En Hızlı Büyüyen Şirketi, 2016-2017 Euroleague ve 2017 Final Four Sponsorluğu ile Yılın İletişim ve PR Kampanyası ayrıca Bank'O Atlas ile de Yılın Pazarlama Kampanyası dallarında altın ödül kazandı.

Anahtar Kelimeler:
Odeabank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigorta şirketleri İstanbulluları yağış için uyardı
Sigorta şirketleri İstanbulluları yağış için uyardı
Mitsubishi Electric'in
Mitsubishi Electric'in "Threebots" projesine Cannes'dan ödül
Markafoni yarın yeniden faaliyete geçiyor
Markafoni yarın yeniden faaliyete geçiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim