Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111940
ALTIN
157.977
DOLAR
3.8232
STERLİN
5.1168
EURO
4.5403
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid
Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Formayı kim istiyorsa, o burada kalır
Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Formayı...
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: Maçta 3-4 gol de bulabilirdik
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: Maçta...
Galatasaray, kupada avantaj yakaladı
Galatasaray, kupada avantaj yakaladı
TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupasına veda etti
TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupasına veda...

ODTÜ, uzay teknolojilerinde yeni test sistemi geliştirdi

ODTÜ tarafından yürütülen "Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı" projesi kapsamında, uzay çalışmaları için geliştirilen elektronik malzemelerin testlerinin yapılacağı "Saçılmalı Demet Hattı" sisteminin açılışı yapıldı.

ODTÜ, uzay teknolojilerinde yeni test sistemi geliştirdi

ODTÜ tarafından yürütülen "Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı" projesi kapsamında, uzay çalışmaları için geliştirilen elektronik malzemelerin testlerinin yapılacağı "Saçılmalı Demet Hattı" sisteminin açılışı yapıldı.

26 Aralık 2017 Salı 21:04
ODTÜ, uzay teknolojilerinde yeni test sistemi geliştirdi

ODTÜ, uzay teknolojilerinde yeni test sistemi geliştirdi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, ODTÜ tarafından yürütülen "Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı" projesi kapsamında, uzay çalışmaları için geliştirilen elektronik malzemelerin testlerinin yapılacağı "Saçılmalı Demet Hattı" sisteminin kurulduğunu belirterek, "Yer Gözlem Uydu Teknolojilerinin Geliştirilmesi (İMECE) projesi kapsamında Türkiye'de uzay için birçok malzeme elektronik araç geliştirilecek. Bu elektronik araç ve malzemelerin uzaya gitmeden önce uzaydaki radyasyon miktarına göre test edilmesi gerekiyor." dedi.

Demirköz, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki Proton Hızlandırıcı Tesisi'nde yer alan "Saçılmalı Demet Hattı"nın açılışında yaptığı konuşmada, sistem sayesinde Türkiye'de uzay çalışmaları için özgün olarak geliştirilen malzemelerin testlerinin yapılacağını söyledi.

Sistem üzerinde yaklaşık 2,5 yıl çalıştıklarını dile getiren Prof. Dr. Demirköz, 13 araştırmacının çalıştığı sistemin 7 milyon liraya mal olduğunu ifade etti.

Demirköz, gelecek aşamada Avrupa Uzay Ajansının standartlarına göre testler yapmak için söz konusu sistemin geliştirileceğini aktardı.

Türkiye'nin yeni dönemde uzay çalışmalarına hız vereceğine işaret eden Bilge Demirköz, şunları kaydetti:

"Yer Gözlem Uydu Teknolojilerinin Geliştirilmesi (İMECE) projesi kapsamında, Türkiye'de uzay için birçok malzeme ve elektronik araç geliştirilecek. Bu elektronik araç ve malzemelerin uzaya gitmeden önce uzaydaki radyasyon miktarına göre test edilmesi gerekiyor. Çünkü uzayda çokça radyasyon var. Cep telefonunuzu uzaya yollasanız sadece 1 hafta dayanır. Bu sebepten uydularımızı uzaya göndermeden önce içindeki malzemeleri test etmemiz gerekiyor. Uzaydaki parçacıkların çoğu protondur. Bu tesiste de ODTÜ olarak biz bir ek demet hattı kurarak, bu protonları uzay radyasyonuna benzer şekle getirdik ve burada uzay için geliştirilen elektronik malzemelerin testlerini yapmaya başladık. Bu tesis olmasaydı, bu testleri yurt dışında yapacaktık. Bu tesisin Türkiye'de kurulmuş olması büyük bir döviz kaybını engelledi."

Demirköz, projenin Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından da kabul edildiğinin altını çizerek, "Yaklaşık 2 yıl önce Türkiye olarak CERN'e ortak üye olduk. Bu ortak üyelik kapsamında Türkiye'nin CERN'den teknoloji ve bilgi transferi yapma hakkı doğdu, bu proje bu hakkı kullanan ilk projedir. Proje ile yurt dışına olan bağımlılığımız azalacak. Daha önce yurt dışından almış olduğumuz malzemeleri Türkiye'de üreterek, onların radyasyon testini Türkiye'de yapabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, TAEK Başkanı Dr. Zafer Demircan ve TAEK Başkan Yardımcısı Suat Ünal katıldı.

Son Güncelleme: 26.12.2017 18:53
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)TAEKSANAEMODTÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartlarda biriken puanlar 2018'de kullanılabilecek
Kartlarda biriken puanlar 2018'de kullanılabilecek
TAV, 2018'de yurt dışında atağa geçecek
TAV, 2018'de yurt dışında atağa geçecek
Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda bağış rekoru kırıldı
Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda bağış rekoru kırıldı
BEDAŞ'ta kışa hazırlıklar tamam
BEDAŞ'ta kışa hazırlıklar tamam
Sanayi ürün istatistikleri açıklandı
Sanayi ürün istatistikleri açıklandı
'İzmir boyozu'na coğrafi işaret
'İzmir boyozu'na coğrafi işaret
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
ABD'den Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar
ABD'den Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim