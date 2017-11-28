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OECD Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti

OECD, Türkiye için büyüme beklentisini 2017 için yüzde 3,4'ten yüzde 6,1'e, 2018 için ise yüzde 3,5'ten yüzde 4,9'a yükseltti.

OECD Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti

OECD, Türkiye için büyüme beklentisini 2017 için yüzde 3,4'ten yüzde 6,1'e, 2018 için ise yüzde 3,5'ten yüzde 4,9'a yükseltti.

28 Kasım 2017 Salı 14:26
OECD Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti

FRANKFURT (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yayımladığı raporunda, Türkiye’nin bu yılki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artış beklentisinin güçlü mali teşvik ve ihracat pazarındaki toparlanmanın etkisiyle yüzde 3,4’ten yüzde 6,1’e ve gelecek yıl için de yüzde 3,5’ten yüzde 4,9’a yükseltildiği bildirildi.

Raporda, 2019 için büyüme beklentisinin ise yüzde 4,7 olarak belirlendiği kaydedildi.

2018 yılında mali teşviklerin geri çekilmesinin planlandığı bir zeminde işletmelerin ve hane halkının hissiyatının güçlendirilmesinin büyüme ivmesinin sürdürülmesi için gerekli olacağına işaret edilen raporda, “Açıklanan yapısal reformlarda etkili ilerleme, mali şeffaflık ve 2018-2010 Orta-Vadeli Ekonomik Programın deflasyon hedefleri, güveni yükseltebilir ve yerli ve yabancı özel sektör yatırımlarını artırabilir.” denildi.

Finansal kırılganlıkların yüksek cari işlemler açığından kaynaklı dış finansman ihtiyacı nedeniyle yüksek kalmaya devam ettiği ifade edilen raporda, şunlar kaydedildi:

“Finans dışı birçok firmanın borç kaldıracı önemli derecede arttı ve bu onların ek borçlanma ve yatırım kapasiteleri kısıtlıyor. 2017'de yürürlüğe giren büyük devlet kredi garanti sistemi, kısa vadeli finansal sıkıntıları hafifletti ve bu uygulamanın gelecek iki yıl yürürlükte kalacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte, direnci artırmak için, yerli ve yabancı yatırımcıların her ölçekteki firmaya ortak katılım ekosistemi geliştirilmelidir.”

Enflasyon değerlendirmelerine de yer verilen raporda, bu yıl için enflasyon beklentisinin yüzde 10,7, gelecek yıl için de yüzde 9,9 ve 2019 yılı için de yüzde 8,9 olarak belirlendiği bildirildi.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası ekim ayında ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da bu ay Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini yükseltmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,2 ve ikinci çeyreğinde 5,1 büyüyerek beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu yetkililer, üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha yüksek bir büyüme ve 2017'de yıllık büyüme oranının yüzde 7 civarında olmasını bekliyor.

Muhabir: Abdulselam Durdak

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Ekonomi
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