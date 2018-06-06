O’na Torosların nefesini hediye edin



Türkiye’nin ilk kolonyası Selin’in “Hayatın Kokusu” serisinde yer alan, kokusu ve güçlü yapısıyla Ardıç ağacından ilham alan Ardıç 3767 kolonyası, babalar için en özel hediye olacak.



Babalarımızı en iyi dileklerle andığımız, onları mutlu etmeye çalıştığımız en özel günlerden biri Babalar Günü. Bu özel güne sayılı günler kala sevgi ve minnet duygularını ifade edecek hediye seçimleri de bir o kadar önemli oluyor. Hediye seçmekte zorlananlar; babalarını özel hissettirecek, sıcak yaz günlerini serinletecek ve güzel kokularıyla onlara ferahlık verecek kolonyaları tercih edebilir.

Tıpkı O’nun gibi güçlü

Kökleri 1912 yılına uzanan Selin Kolonyası, kültürel koku mirasımızda yer alan eşsiz kokularla buluşturduğu “Hayatın Kokusu” serisiyle özlenen zamanlar günümüze ulaştırıyor. Seride yer alan görünüşü ve güçlü oluşunun yanı sıra hoş kokusuyla da özel bir ağaç türü olan ardıçtan ilham alan Selin Ardıç 3767, babanız için çok özel bir hediye olacak.

“Hayatta her şeyin bir kokusu vardır, her şey unutulur, kokular asla…” sloganıyla yola çıkan “Hayatın Kokusu” serisinde yer alan Selin Ardıç 3767, Torosların zirvesine uzanan 3767 metrelik yolculukta serinleten kokusuyla ferahlık vaat ediyor.

Özel ambalajlarıyla satışta

Selin Hayatın Kokusu serisinde yer alan Ardıç Kolonyası kare, silindir, spreyli ve çantada kolay taşınabilir mini boy ambalajlarla satışta. Silindir ambalajlar Migros’a, 100 ml’lik sprey formatı ise Watsons’a özel olarak tüketicilerle buluşmayı bekliyor.

Selin Ardıç kutu ambalaj fiyatı: 12.50 TL



Selin Ardıç silindir ambalaj fiyatı: 13.90 TLSelin Ardıç 100 ml’lik pump fiyatı: 9.90 TLSelin Ardıç mini boy fiyatı: 1.50 TL