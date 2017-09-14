"Online kırtasiye alışverişini babalar yapıyor"

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu GittiGidiyor'un, ilköğretim öğrencilerine yönelik kırtasiye setleri arasında en çok birinci sınıflar için hazırlananlar ilgi görürken, satılan setlerin yaklaşık yüzde 65'ini erkek kullanıcılar aldı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, ilköğretim öğrencilerinin okul ihtiyaçlarını tek pakete sığdırarak, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü-beşinci sınıf kategorilerinde olmak üzere 4 ayrı kırtasiye setini satışa çıkardı. Panel Kırtasiye iş birliğiyle gerçekleştirilen kampanya, 30 Eylül'e kadar sürecek.

"Önce GittiGidiyor'a, sonra okula" sloganıyla düzenlenen ve 24 Ağustos'ta başlayan kampanyanın ilk 2 haftasında satılan ürünler arasında en çok birinci sınıf setleri ilgi gördü. Birinci sınıf setlerini sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü-beşinci sınıf setleri takip etti.

Setlerin en çok satıldığı iller ise Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Denizli oldu. Cinsiyet olarak bakıldığında ise adet bazında satılan setlerin yaklaşık yüzde 65'ini erkek kullanıcıların aldığı görüldü. Bu istatistik babaların, çocukları için annelerden daha fazla online kırtasiye alışverişi yaptığını ortaya koydu.

- Kırtasiye setlerinin içeriği





Kampanya kapsamındaki kırtasiye setleri, her sınıfın ihtiyaçları doğrultusunda ayrı ayrı hazırlandı. Birinci sınıflar için abaküsten sayı fasulyesine, sayı çubuğundan renkli oyun hamurlarına kadar birçok ürünün yer aldığı set 76,90 liradan satışa sunuluyor.

12 renkli pastel ve sulu boyama setleri, yapıştırıcı ve el işi kağıtları gibi ikinci sınıfların kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayan set 69,90 liradan kullanıcılarla buluşurken, üçüncü sınıflara göre hazırlanan 20'lik sunum dosyası, fon kağıdı ve 6'lı guaj boya takımı gibi ürünlerin bulunduğu set 99,90 liradan satılıyor.

115,80 liradan satılan dördüncü-beşinci sınıf kırtasiye setinde ise çift metal saplı müzik defteri, 18 renkli plastik çantalı-tutuculu pastel boya seti ve renkli çıtçıtlı zarf dosya gibi ürünler yer alıyor.