Onur Air KKTC uçuşlarını durdurdu

Onur Air KKTC’ne yaptığı uçuşları durdurdu.Durdurma sebebinin artan rekabet koşulları olduğu söylendi.Onur Air, bir dönem günde üç sefer yaptığı Ercan hattında, son dönemde artan rekabet nedeniyle uçuş sayısını önce günde bire, sonrasında ise haftada ikiye kadar düşürmüştü. Şirket, 20 Mayıs’ta Ercan’dan İstanbul’a yaptığı son seferle, uçuşlarını tarifeden çıkardı.Operasyon yoğunluğunu Rusya, Avrupa ve iç hatlarda arttırmak isteyen Onur Air’ın’nın, Ercan hattında artan rekabet ve karlılığın düşmesinden dolayı böyle bir karar aldığı kaydedildi.