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Opet Fuchs desteğiyle üretilen araç TÜBİTAK yarışlarına hazırlanıyor

- Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından üretilen elektromobil araç Yerli Ürün Teşvik Ödülü, Tasarım Ödülü ve Verimlilik Ödülü'ne aday olacak

Opet Fuchs desteğiyle üretilen araç TÜBİTAK yarışlarına hazırlanıyor

- Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından üretilen elektromobil araç Yerli Ürün Teşvik Ödülü, Tasarım Ödülü ve Verimlilik Ödülü'ne aday olacak

24 Ağustos 2017 Perşembe 12:20
Opet Fuchs desteğiyle üretilen araç TÜBİTAK yarışlarına hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Opet Fuchs’un desteğiyle üretilen elektromobil araç, TÜBİTAK'ın düzenleyeceği Efficiency Challenge Electric Vehicle yarışlarına hazırlanıyor.

Şirket açıklamasına göre, Opet Fuchs, güçlü Ar-Ge geleneği doğrultusunda inovatif projelere destek vermeye devam ediyor.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin oluşturduğu 24 kişilik ERUIDEEV Takımı, Opet Fuchs’un desteğiyle ürettiği elektromobil araçla 40 üniversiteden 51 farklı takımın katılacağı, TÜBİTAK’ın Kocaeli’nde düzenleyeceği "Efficiency Challenge Electric Vehicle" yarışlarına hazırlanıyor.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından üretilen elektromobil araç, TÜBİTAK'ın Yerli Ürün Teşvik Ödülü, Tasarım Ödülü ve Verimlilik Ödülü’ne aday olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opet Fuchs Genel Müdürü Murat Seyhan, yetenekli gençleri desteklemekten gurur duyduklarını belirterek, Türkiye’ye nitelikli insan kaynağı sağlama hedefleri doğrultusunda inovatif bakış açısına sahip ve geleceğe yatırım yapan gençleri desteklediklerini kaydetti.

Seyhan, dış kabuktan, iç şasesine kadar Erciyes Üniversitesi laboratuvarında üretilen araçla iki yıldır TÜBİTAK yarışlarına katılan ERUIDEEV Takımının bu yıl yerlilik, verimlilik ve tasarım kategorilerindeki başarı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.



Anahtar Kelimeler:
Opet FuchsTÜBİTAK
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