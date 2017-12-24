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OSB'ler 8 bin kişiye ekmek kapısı olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Son dönemde Samsun, Adıyaman ve Edirne'de kurulan OSB'ler, yaklaşık 8 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak." dedi.

OSB'ler 8 bin kişiye ekmek kapısı olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Son dönemde Samsun, Adıyaman ve Edirne'de kurulan OSB'ler, yaklaşık 8 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak." dedi.

24 Aralık 2017 Pazar 14:18
OSB'ler 8 bin kişiye ekmek kapısı olacak

ANKARA (AA) - Mehtap Yılmaz - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son dönemde Samsun, Adıyaman ve Edirne'de kurulan organize sanayi bölgelerin (OSB), yaklaşık 8 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağını bildirdi.

Bakan Özlü, AA muhabirine, son dönemde kurulan OSB'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.

OSB'lerin işsizlik, çarpık kentleşme ve çevre sorunlarına çözüm bulunmasında büyük rol oynadığına işaret eden Özlü, söz konusu bölgelerin, planlı kalkınmanın önemli bir unsuru olduğunu ve sayılarını artırmak için gayret ettiklerini söyledi.

Özlü, bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde, Samsun'un Çarşamba ilçesine 820 bin metrekarelik alana "Çarşamba OSB"nin kurulduğunu belirtti.

Çarşamba OSB'nin; içecek, gıda, tütün, tekstil, deri ve ilgili ürünler ile giyim eşyalarının imalatında faaliyet göstereceğine değinen Özlü, bölgenin tam kapasite faaliyete geçmesiyle gelecek dönemde yaklaşık 3 bin kişiye iş olanağı sunacağına dikkati çekti.

"Adıyaman ve Edirne'de 5 bin kişiye iş imkanı"

Özlü, bakanlık olarak her bölgeye ve şehre ihtiyacına uygun OSB kurabilmek için büyük çaba sarf ettiklerini dile getirerek, bu çerçevede Adıyaman'da 833 bin metrekarelik alana, "Adıyaman Mermer İhtisas OSB"yi kurduklarını kaydetti.

Adıyaman Mermer İhtisas OSB'nin; yüzde 40 pay ve 6 üyeyle Adıyaman İl Özel İdaresi, yüzde 40 pay ve 6 üyeyle Adıyaman Belediyesi, yüzde 20 pay ve 3 üyeyle Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası kurucu ortaklarından oluştuğunu aktaran Özlü, bölgenin tam kapasite faaliyete geçmesiyle önümüzdeki süreçte yaklaşık 2 bin 500 kişilik istihdam yaratacağını vurguladı.

Özlü, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine de 715 bin metrekarelik alana "Uzunköprü OSB"nin kurulduğunu belirterek, bölgenin karma OSB olarak faaliyet göstereceğini anlattı.

Uzunköprü OSB'nin; yüzde 54 pay ve 8 üyeyle Edirne İl Özel İdaresi ile yüzde 46 pay ve 7 üyeyle Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası kurucu ortaklarından oluştuğuna bildiren Özlü, bölgenin tam kapasite faaliyete geçmesiyle gelecek dönemde yaklaşık 2 bin 500 kişiye iş imkanı oluşturacağını kaydetti.


Anahtar Kelimeler:
AdıyamanEdirneEkonomiFaruk ÖzlüIstihdamOSBSamsun
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