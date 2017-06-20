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Ekonomi:
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20 Haziran 2017 Salı 12:42

Osmanlı 1453 körfeze açılıyor: Türk lezzeti BAE'de 

Yatırım danışmanlığını Towerlife Selen Deniz’in yaptığı 1453 Osmanlı kahve ‘ye Birleşik Arap Emirliklerinden 3 milyon dolarlık yatırım geldi.

Osmanlı 1453 körfeze açılıyor: Türk lezzeti BAE'de 
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Osmanlı 1453 körfeze açılıyor: Türk lezzeti BAE'de  
 
Yatırım danışmanlığını Towerlife Selen Deniz’in sürdürdüğü ‘Şehzadelerin kentinden Türkiye ye’ sloganı ile hızlı şube açmaya devam eden 1453 Osmanlı kahve ‘ye Birleşik Arap Emirliklerinden 3 milyon dolarlık yatırım geldi.
körfez ülkelerinde 10 şube açılışlarına hazırlanan marka danışmanı Selen Deniz, ‘yurt içinde hali hazırda 5 şubemiz,inşaatı süren 6 şubemiz daha mevcut iken körfez ülkelerinden gelen bu taleb bizi mutlu etti’ dedi.


PRENSIBTE ANLAŞMALAR TAMAM

Selen Deniz prensipte anlaşmalar tamam şuan da yasal prosedürler ile ilgili sürecin devam ettiğini belirterek tüm şubelerin açılışlarının önümüzdeki 6 ay içerisinde tamamlanacağını belirtti.Deniz ilk anlaşmanın 10 şube açılısı olduğunu ve 2018 sonuna kadar körfez bölgesinde 25 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
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