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OTI Holding Alman tur operatörünü satın aldı

- OTI Holding, geçen yıl 65 milyon avro ciroya ulaşan Alman tur operatörü Ferien Touristik’i satın aldı - OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bektaş: - "Çalışmalarımız netlik kazanması ile birlikte, önümüzdeki aylarda sektör ve basına açıklama yapacağımız bir lansman gerçekleştirmeyi bir planlanlıyoruz"

OTI Holding Alman tur operatörünü satın aldı

- OTI Holding, geçen yıl 65 milyon avro ciroya ulaşan Alman tur operatörü Ferien Touristik’i satın aldı - OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bektaş: - "Çalışmalarımız netlik kazanması ile birlikte, önümüzdeki aylarda sektör ve basına açıklama yapacağımız bir lansman gerçekleştirmeyi bir planlanlıyoruz"

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:58
OTI Holding Alman tur operatörünü satın aldı

İSTANBUL (AA) - Tur operatörlüğü, seyahat acenteliği, konaklama, havacılık ve güvenlik ana alanlarında faaliyet gösteren OTI Holding, geçen yıl 65 milyon avro ciroya ulaşan Alman tur operatörü Ferien Touristik’i satın aldı.

OTI Holding açıklamasına göre, geçtiğimiz aylarda ana markası Coral Travel’ın Almanya’da tur operatörlüğü kuruluşu işlemlerini tamamlayan OTI Holding, Düsseldorf merkezli Ferien Touristik seyahat organizasyon şirketini de satın aldı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 1992 yılında kurduğu ODEON Tours şirketi ile turizm sektörüne giren OTI Holding, 1994 yılından bu yana Rusya, Beyaz Rusya, Polonya, Ukrayna, Gürcistan, Almanya ve Türkiye’de kendisine ait Coral Travel markası ile yürüttüğü tur operatörlüğü ağını Almanya’da satın aldığı Ferien Touristik ile genişletti.

2004'te TUI Leisure Travel tarafından kurulan Ferien Touristik, sonraki yıllarda hisselerini Almanya’nın önemli medya şirketi olan Köln merkezli Media Ventures Gmbh’a devretti. OTI Holding ile Ferien Touristik arasında yaklaşık 8 ay süren görüşmelerin ardından gerçekleşen satın alma ile Avrupa’da bu büyüklükte bir tur operatörü ilk kez bir Türk şirket tarafından satın alınmış oldu.

Ferien Touristik, online portallar ve anlaşmalı olduğu 6 bin seyahat acentesi üzerinden yaklaşık 100 destinasyona dinamik tur paketleri satıyor. 2016 yılında yüzde 10 artışla 65 milyon avroluk bir ciroya ulaşmış olan şirket, yılda yaklaşık 150 bin turiste hizmet veriyor.

OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, "Şu anda strateji, hedefler ve yapılandırma üzerinde çalışmaktayız. Yapılandırma, stratejimiz ve hedeflerimiz üzerinde çalışmalarımızın netlik kazanması ile birlikte, önümüzdeki aylarda sektör ve basına açıklama yapacağımız bir tanıtım gerçekleştirmeyi planlanlıyoruz." bilgilerini verdi.


Anahtar Kelimeler:
Ayhan BektaşFerienOTI
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