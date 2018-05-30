OTİAD İftar Sofrasını Sokağa Taşıyor; Osmanbey için iftar vakti

OTİAD Geleneksel İftar Sofrasını Sokağa Taşıyor; Osmanbey için iftar vakti

Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) bu sene geleneksel iftar yemeğini, kapalı bir mekânda yapmak yerine “KOMŞULARIMIZ” vurgusuyla Osmanbey sokaklarına taşıyor. Dört güne yayılacak iftar programında, her gün bir sokakta kurulacak iftar sofrası işverenler, çalışanlar ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek komşular arasındaki birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirecek.

Geçtiğimiz günlerde yapılan 10’uncu Olağan Genel Kurulu’nun ardından, Rıdvan Kandağ başkanlığında göreve başlayan OTİAD Yönetim Kurulu, Osmanbey Bölgesi’ndeki birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek için yoğun bir çaba gösteriyor. “Bizbiriz” sloganı ile başlatılan çalışmalar Ramazan ayının ruhuna uygun olarak devam ediyor. Her sene geleneksel iftar yemeğini kapalı bir mekânda gerçekleştiren OTİAD, bu sene iftar sofrasını dört güne yayarak sokaklara taşıma kararı aldı. Sekiz kategoride faaliyet gösteren firma temsilcilerini ve çalışanlarını, dört farklı zamanda, dört ayrı sokakta buluşturacak OTİAD Geleneksel İftar Yemeği, hem komşular arasındaki dayanışmayı, hem de kategorilerin kendi içindeki kaynaşmasını sağlamayı amaçlıyor.



SAMANYOLU, HACI MANSUR, ŞAİR NİGAR VE ŞAFAK SOKAK’TA



OTİAD Genel Sekreterliği’nin, “Biz Biriz, Birlikte Sokak İftarındayız,” başlığı ile yaptığı açıklamaya göre dört sokakta gerçekleştirilecek iftar programının ilk sofrası, 28 Mayıs Pazartesi günü Samanyolu Sokak’ta kurulacak. 29 Mayıs Salı günü Hacı Mansur’un ‘Komşularımız” sofrası ile devam edecek program, 4 Haziran Pazartesi günü Şair Nigar’da, 5 Haziran Salı günü ise Şafak Sokak’ta yenilenecek.

Belirlenen günlerde akşam saat 19:00-22:00 arasında düzenlenecek iftar yemeklerinin her birine 500-600 kişinin katılması beklenirken, iftarın yapılacağı sokak Şişli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatılarak konukların rahat bir akşam geçirmesi sağlanacak. Gecenin anlamına uygun olarak müzik yayının da yapılacağı iftar yemeklerinin her sene aynı şekilde tekrarlanması planlanıyor.

OTİAD GELENEKSEL SOKAK İFTAR TAKVİMİ

“ K O M Ş U L A R I M I Z ”



28.05.2018 Pazartesi Samanyolu Sokak29.05.2018 Salı Hacı Mansur Sokak04.06.2018 Pazartesi Şair Nigar Sokak05.06.2018 Salı Şafak Sokakx