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Otizmli çocukları konuşturan "Tolkido" Arıkovanı'nda

- Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda fonlamaya açılan Tolkido, destek bekliyor

Otizmli çocukları konuşturan "Tolkido" Arıkovanı'nda

- Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda fonlamaya açılan Tolkido, destek bekliyor

26 Aralık 2017 Salı 11:29
Otizmli çocukları konuşturan

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, umut dolu bir projenin daha destek bulmasına katkı sunuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki 350 binden fazla otizmli çocuğun iletişim problemine çare olacak Tolkido-Otizmli Çocukları Konuşturan Kartlar, Arıkovanı’nda destek bekliyor.

Otizmli çocuklar, beyin ve sinir sisteminin farklı yapısı ya da işleyişi nedeniyle iletişim problemi ve konuşma konusunda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, hem çocuklar hem de aileler için sıkıntılara yol açabiliyor. Günümüzde otizmle mücadele etmenin tek yolu eğitimden geçiyor ancak otizmli çocukların sadece bir bölümü okullarda eğitim alabiliyor.

Otizmden etkilenme seviyesi ve problemlerin görülme şekli her bireyde büyük farklılıklar gösteriyor. Bu sebepten dolayı her çocuğun kendine özel hazırlanmış bir eğitime ve kişiselleştirilebilir eğitim materyallerine ihtiyacı bulunuyor.

Bilgisayar mühendisi Can Yıldız, kuzeni Umut’a otizm teşhisi konulduktan sonra bu alanda araştırmalara başlıyor. Kuzenine görsel kartlar üzerinden yeni kelimeler öğretiyor. Daha sonra da bilgisayar mühendisi Kağan Karadoğan ile Tolkido projesini şekillendiriyor. Tolkido, eğitim sürecini oyunlaştırarak çocuğu konuşmaya teşvik ediyor.


- Kartların seslendirilmesinde aile ya da öğretmenin sesi kullanılıyor


Tolkido, otizmli çocukların dil ve konuşma eğitimlerinde kullandıkları görsel eğitim kartlarını kişiselleştirilebilir ve seslendirilebilir hale getiriyor. Sistem bir pelüş oyuncak ve kartlardan oluşuyor. Tolkido kartların üzerindeki görseller aile veya öğretmen tarafından hazırlanıp yapıştırılıyor. Kartların içerdiği ses kayıtları ise bilgisayar aracılığıyla oyuncağa kaydediliyor. Kartlar oyuncağa yaklaştırıldığında, oyuncak kartların içerdiği ses kayıtlarını seslendiriyor. Kart üzerindeki kelime veya cümleler öğrenildiğinde, Tolkido kartlar defalarca değiştirilip kullanılabilir hale geliyor. Bu sayede aileler veya özel eğitim merkezleri, yeni kart setleri satın almak zorunda kalmıyor.

Eğitim sürecini oyunlaştırarak çocuğu konuşmaya teşvik eden Tolkido kart içeriklerini aile veya öğretmen, çocuğa özel olarak hazırladığı için eğitim süreci daha verimli geçiyor. Kartların seslendirilmesinde ailenin ya da öğretmenin sesinin kullanılması da çocuk ve oyuncak arasında sıkı bir bağ kurmasına neden oluyor.


- "Bilimsel Araştırma Projesi" kapsamında


Yaşar Üniversitesi’nde "Bilimsel Araştırma Projesi" kapsamında ve Doç. Dr. Süleyman Ünlütürk danışmanlığında yürütülen proje bir yılda tamamlandı.

Proje süresince 50 adet prototip oyuncak üretildi ve bu ürünler Türkiye çapında ücretsiz olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 6 ay boyunca kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Turkcell
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