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Otobüs biletlerine 'bayram zammı' yapılmayacak

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Yıldırım, şehirler arası yolcu otobüsü bilet fiyatlarının her yıl mayıs ayında belirlendiğini belirterek, Kurban Bayramı dolayısıyla otobüs biletlerine zam yapılmayacağını bildirdi.

Otobüs biletlerine 'bayram zammı' yapılmayacak

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Yıldırım, şehirler arası yolcu otobüsü bilet fiyatlarının her yıl mayıs ayında belirlendiğini belirterek, Kurban Bayramı dolayısıyla otobüs biletlerine zam yapılmayacağını bildirdi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:18
Otobüs biletlerine 'bayram zammı' yapılmayacak

ANKARA(AA) - Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine, Kurban Bayramı dolayısıyla otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi.

Bakanlar Kurulu kararıyla 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili süresince günlük ortalama 1 milyon yolcunun otobüslerle taşınacağını anlatan Yıldırım, 25 Ağustos akşamı başlaması beklenen hareketliliğin bayram sonrası okullar ve üniversiteler eğitim-öğretime başlayacağından eylül ayı sonuna kadar süreceğini kaydetti.

10 günde 10 milyon yolcu taşınacak

Yıldırım, Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğine değinerek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının tatil dönemlerinde artırılarak, 27 bine kadar çıkarıldığını bildirdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına B2 ve D2 belgeli otobüsleri kullanma izni vermesiyle Kurban Bayramı tatilinde yolcu talebini karşılamak için 8 bin ek sefer konulacağını ifade eden Yıldırım, 10 günde 10 milyon yolcunun taşınacağını dile getirdi.

"Konforlu otobüsler nedeniyle fiyat farkı ortaya çıkıyor"

Yıldırım, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla artan talebe rağmen otobüs firmalarının bilet fiyatlarına zam yapmayacaklarını belirterek, "Otobüs biletlerine zam konusunda firmalar, altı ayda bir yeni fiyat tarifelerini Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün onayına sunarlar ancak 1 yıldan uzun bir zamandır bilet fiyatlarına zam yapılmadı." diye konuştu.

Şu anki bilet fiyatlarının geçen yıl uygulanan fiyatlar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, firmaların yüzde 30 indirim hakkının bulunduğunu ancak bayram, yılbaşı, sömestr, yaz tatili gibi talebin yoğun olduğu dönemlerde bu indirimin en fazla yüzde 10 olarak uygulandığını bildirdi.

Onaylı fiyattan pahalıya bilet satan firmalara ceza

Yıldırım, söz konusu fiyat farkının 2 artı 1 gibi konforlu otobüsler dolayısıyla ortaya çıktığına işaret ederek, onaylı fiyattan pahalıya bilet satan firmalara Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 625 lira idari para cezası kesildiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa YıldırımOtobüs Bilet FiyatıTüm Otobüsçüler FederasyonuTürkiye
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