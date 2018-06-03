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Otobüs firmalarına ek sefer izni

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmaları, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı tatili süresince ek seferler düzenleyebilecek.

Otobüs firmalarına ek sefer izni

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmaları, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı tatili süresince ek seferler düzenleyebilecek.

03 Haziran 2018 Pazar 12:06
Otobüs firmalarına ek sefer izni

ANKARA (AA) - Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferlere ilişkin izin, 9 Haziran'da başlayıp 26 Haziran'da bitecek.

AA muhabirinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgeden derlediği bilgilere göre, seçim süreci ve bayram tatili dolayısıyla haziran ayında yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların şehirler arası seyahat talebi mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı öngörülüyor. Bu kapsamda sunulacak karayolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi ve ulaşım sorunu yaşanmaması açısından önemli bir düzenlemeye gerçekleştirildi.

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferlere ilişkin izin, 9 Haziran'da başlayıp 26 Haziran'da bitecek. Böylece vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.

Firmalar, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, bu konuda bir taşıma sözleşmesi yapmaları ve sözleşmeyi seyahat esnasında taşıtta bulunduracak.


Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı SeçimiMilletvekili SeçimiOtobüs Firmalarına Ek SeferRamazan BayramıTürkiye
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