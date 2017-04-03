Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazın pompa satış fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim beklendiğini duyurdu.

Otogaz'a büyük indirim yolda

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazın pompa satış fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim beklendiğini duyurdu. Yapılması beklenen indirim sonrasında İstanbul'da ortalama 3.12 TL'den satılan otogaz, 2.92 TL'ye gerileyecek. Benzin ve motorinin pompa satış fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.