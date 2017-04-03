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Ekonomi:
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03 Nisan 2017 Pazartesi 11:51

Otogaz'a büyük indirim yolda

 Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazın pompa satış fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim beklendiğini duyurdu.

Otogaz'a büyük indirim yolda
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Otogaz'a büyük indirim yolda
   Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazın pompa satış fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim beklendiğini duyurdu.     Yapılması beklenen indirim sonrasında İstanbul'da ortalama 3.12 TL'den satılan otogaz, 2.92 TL'ye gerileyecek. Benzin ve motorinin pompa satış fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
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Otogaz İndirim
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