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Otokar, Expodefensa 2017'ye katıldı

- Otokar, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Expodefensa 2017'ye katılarak ulaştığı gücü ve kabiliyetlerini sergiliyor

Otokar, Expodefensa 2017'ye katıldı

- Otokar, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Expodefensa 2017'ye katılarak ulaştığı gücü ve kabiliyetlerini sergiliyor

04 Aralık 2017 Pazartesi 11:29
Otokar, Expodefensa 2017'ye katıldı

İSTANBUL (AA) - Otokar, Kolombiya'da düzenlenen ve bölgenin en büyük savunma ve güvenlik fuarı olan Expodefensa 2017'ye katıldı.
Şirket açıklamasına göre, Otokar, bugün başlayan fuarda Türkiye'nin kara sistemlerinde ulaştığı gücünü ve kabiliyetlerini anlatacak.
Halihazırda ürünleri Latin Amerika bölgesi dahil 30'dan fazla ülkede kullanılan Otokar, bölgenin en büyük savunma ve güvenlik fuarında kendi tasarımı ve üretimi olan zırhlı araçlar ve kule sistemlerini fuar ziyaretçilerine tanıtacak.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Cofferias Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 6 Aralık'a kadar sürecek olan fuara 250'den fazla firma katılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokarın tasarımı ve üretimi askeri araçların 5 kıtada aktif görev yaptığını belirtti.
Savunma sanayisi alanında Latin Amerika bölgesinin ihracat pazarları arasında yer aldığını belirten Görgüç, şunları kaydetti:
"Expodefensa fuarı ile hedefimiz, mevcut kullanıcılarımızla bir araya gelmek ve potansiyel kullanıcılar ile iş birlikleri geliştirerek Kolombiya başta olmak üzere Latin Amerika pazarında varlığımızı artırmak. Bölgede halihazırda başarıyla hizmet veren askeri araçlarımız, bize bölgenin ihtiyaçlarına cevap verme anlamında benzersiz bir deneyim kazandırdı. Bu pazardaki kullanıcıların beklentilerini karşılama konusundaki en büyük referansımız, bu bilgi birikimimiz olacaktır."
Dünya çapında toplam 30 binden fazla Otokar askeri aracının 50'den fazla kullanıcının envanterinde yer aldığını belirten Görgüç, "Savunma sanayinde kara sistemleri alanında Türkiye'nin global markası olduk. Ülkemizin savunma sanayindeki başarısına katkı sağlamaktan, milli sanayinin gelişiminin bir parçası olmaktan savunma sanayinde ürünlerimizin yanı sıra; global ölçekteki bilgi birikimimiz, mühendisliğimiz, Ar-Ge ve teknoloji transferi kabiliyetlerimizle de ön plana çıkmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Otokar
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