Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117124
ALTIN
168.327
DOLAR
3.9352
STERLİN
5.5498
EURO
4.8429
Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak
Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak
A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk ediyor
A Milli Futbol Takımı, İrlanda...
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX

Otokar'ın kurumsal yönetim notu yükseldi

- Otokar'ın geçen yıl 9,33 olan kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,35'e yükseldi

Otokar'ın kurumsal yönetim notu yükseldi

- Otokar'ın geçen yıl 9,33 olan kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,35'e yükseldi

22 Mart 2018 Perşembe 16:25
Otokar'ın kurumsal yönetim notu yükseldi

İSTANBUL (AA) - Otokar'ın geçen yıl 9,33 olan kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,35'e yükseltildi.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Otokar'ın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansıyla Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetlerini yürüten Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri'nin değerlendirmesi sonucu geçen yıl 9,33 olan kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,35'e yükseltildi.

Mart 2018 itibarıyla açıklanan notun geçen yıla göre artışında Otokar'ın kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli olarak yürütmekteki istekliliği ve bu doğrultuda bir önceki döneme göre gerçekleştirdiği iyileştirmeler etkili oldu. SPK'nın yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme AŞ tarafından yapılan değerlendirme 10 üzerinden gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın, ortakları ve yatırımcılarının kazançlarını artırmayı hedefleyen bir şirket olduğunu, bunu da ortaklara, yatırımcılara ve hissedarlara karşı sorumluluklarını yerine getirerek başardıklarını kaydetti.

Otokar’ın Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’ni oluşturan öncü şirketlerden biri olduğunu anımsatan Görgüç şunları kaydetti:

"Tasarladığı, kendi teknolojisiyle ürettiği araçları dünyada beş kıtada, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 60’tan fazla ülkede kullanıcılarıyla buluşturan Otokar olarak tüketicide oluşturduğumuz güveni, bağlılığı korumak ve yükseltmek, başarımızı sürdürülebilir kılmak için kurumsal yönetimi son derece önemsiyoruz. Tüm faaliyetlerimizde insana, kanunlara ve doğaya saygılı bir kurum olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz tüm çalışmaları paydaşlarımız için yararlar üretecek şekilde kurguluyor, şeffaflıkla gelişmeleri paylaşıyoruz."

Uluslararası standartlarda yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk şehirlerarası otobüs üretimi, Türkiye’nin ilk taktik tekerlekli zırhlı aracı, ilk zırhlı araç ihracatı, ilk özgün 8x8 muharebe aracı üretimi, Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü gibi pek çok farklı yeniliğe imza atan ve 2017 yılında ihracat çalışmalarını teknoloji transferi ile genişleten Otokar, 15 Mart’ta yapılan Olağan Genel Kurulu'nda ortaklara temettü dağıtılmasına karar verdi. Otokar'ın Genel Kurulu toplantısında alınan karara göre 2017 yılı karından toplam 70 milyon TL tutarında temettü dağıtacak. Temettü dağıtımına bugün başlanacak.

Anahtar Kelimeler:
OtokarSPK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticarette Afrika rüzgarı
Ticarette Afrika rüzgarı
"İstanbul Jewelry Show" kapılarını açtı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Vatandaşlarımızın dolandırılmasına engel olacağız
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Vatandaşlarımızın dolandırılmasına engel olacağız
Malkara'dan 4 kıtaya yat şanzımanı ihracatı
Malkara'dan 4 kıtaya yat şanzımanı ihracatı
Ticarette Afrika rüzgarı
Ticarette Afrika rüzgarı
'Saadet zincirinden' 65 şirket radarda
'Saadet zincirinden' 65 şirket radarda
Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten G20 değerlendirmesi
Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten G20 değerlendirmesi
Doğan Holding medya şirketlerinin satış görüşmeleri başladı
Doğan Holding medya şirketlerinin satış görüşmeleri başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim