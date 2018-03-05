Otokoç Otomotiv'den 2017'de 7 milyar lira ciro

İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv, 2017'de cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla 7 milyar liraya yükseltti.

Otokoç Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, şirket, geçen yıl, 76 bini yeni, 26 bini ikinci el olmak üzere toplamda 102 bin adet araç satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde 127 bin 500 adet sigorta ve finansman ürünü sunan şirket, kiralama iş biriminde ise 52 bin adetlik araç parkına ulaştı.

Geçen yıl cirosunu 2016'ya göre yüzde 35 artışla 7 milyar liraya yükselten şirket, bu yıl 8 milyar liralık ciro hedefliyor.

Açıklamada, şirketin 2017 performansına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, araç satışlarında 2017'de yaşanan yüzde 2,7'lik daralmaya rağmen, pazardan aldıkları payı bir önceki yıla göre 1 puan artırmayı başardıklarını bildirdi.

Sıfır araç pazarından yüzde 8 pay aldıklarını belirten Özdemir, Türkiye'de satılan tüm Jeep ve Alfa Romeo markalı araçların yüzde 41'ini, Ford, Fiat ve Volvoların ise yaklaşık üçte birini Otokoç Otomotiv çatısı altında yeni sahipleriyle buluşturduklarını aktardı.

Özdemir, ağır ticari araç grubunda temsil ettikleri Ford Trucks'ta yüzde 30 marka payına ulaştıklarını kaydederek, otomotiv sektörünün 2018'deki durumunu yurt içinde ve küresel piyasalarda yaşanacak gelişmelerin belirleyeceğini, 2018'de sektörde bir önceki yıl paralelinde araç satışına ulaşılmasını beklediklerini bildirdi.

Sıfır araç pazarındaki daralmaya rağmen araç kiralama sektörünün sağlam adımlarla büyümeye devam ettiklerini belirten Özdemir, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de satın almak yerine kiralama konsepti hızlı büyümesini devam ettirdi. Kısa süreli araç kiralama pazarı yüzde 18, uzun süreli kiralama ise yüzde 14 oranında genişledi. Bu talep aynı zamanda yeni araç satışlarının da önemli bir kısmını oluşturarak perakende sektörüne destek oldu." ifadelerini kullandı.





- "Araç kiralamada büyümeye devam ediyoruz"

Özdemir, 2017'de kiralık araç pazarında 52 bin adetlik araç parkına ulaştıklarını, ilk iki sırayı yüzde 26 pazar payı ile Avis ve yüzde 14 pazar payı ile Budget'ın aldığını kaydederek, uzun dönem araç kiralama hizmeti sunan Avis Filo'nun pazar payının yüzde 9’a ulaştığı bilgisini verdi.

Sektörün standartlarını belirlemeye devam eden saatlik araç paylaşım sistemi Zipcar'ın 2017'de 693 bin 556 saat kullanıldığını aktaran Özdemir, Zipcar'ın 171 adetlik araç parkı, 70 lokasyon ve 5 bin 500 aktif üyesiyle hızla büyümeye devam ettiğini bildirdi.

Yurtdışı araç kiralama faaliyetlerine de değinen Özdemir, şu bilgileri verdi:

"Diğer yandan halen Macaristan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Irak, Kazakistan ve Azerbaycan'da sürdürdüğümüz araç kiralama faaliyetlerimizi, Budget markamızla Ukrayna'ya da taşıdık. Ukrayna yatırımımız ile yurt dışındaki ofis sayımız 20'ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde, vizyonumuz paralelinde yeni yatırımlarla yurt dışında büyümemizi sürdüreceğiz. 2018'de 8 ülkede toplam 62 bin adetlik araç parkına ulaşmayı planlıyoruz. Her yıl yurt dışında yeni bir ülke yatırımı gündemimizde oluyor. 90. yılımızda da yeni bir ülke yatırımımız olacak."





- "Yatırım yapmaya devam ediyoruz"





Özdemir, Türkiye'nin en köklü şirketlerinden biri olarak 90. yaşlarını kutlamaya hazırlandıklarını belirterek, sürekli yenilenerek daima genç kalmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sektörde değişime liderlik ettiklerini kaydeden Özdemir, şunları kaydetti:

"Otokoç Otomotiv olarak mükemmel müşteri memnuniyetine yaptığımız yatırımlar sonrası hem kendi içimizde hem de müşterilerimizle buluştuğumuz platformlarda 'Dijital Dönüşüm' ve 'İnovasyon Yönetimi' sürecimizi hayata geçirdik. 90. yaşımıza girerken misyonumuzu da bu doğrultuda güncelledik. Ulaşım çözümlerinin (mobilitenin) tüm katmanlarında müşterilerimizin küresel yol arkadaşı olmak istiyoruz. Tüm ürün ve hizmet gamımızı ve ayrıca uctan uca mobilite sağlayan unsurları çok yakın bir gelecekte online olarak satmayı hedefliyoruz. Bu hedef için yalnızca ülkemizdeki değil yurt dışı operasyonlarımızı da genişletiyor, yeni pazarlara ve iş modellerine yatırım yapmaya devam ediyoruz."