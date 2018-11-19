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Otomobilde indirimli fiyatlar ne oldu

 ÖTV desteği fiyatlara yüzde 10, ticari araçlardaki KDV desteği ise fiyatlara yüzde 14-15 oranında indirim olarak yansıdı.

Otomobilde indirimli fiyatlar ne oldu

 ÖTV desteği fiyatlara yüzde 10, ticari araçlardaki KDV desteği ise fiyatlara yüzde 14-15 oranında indirim olarak yansıdı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:23
Otomobilde indirimli fiyatlar ne oldu

Otomobilde indirimli fiyatlar ne oldu
   ÖTV desteği fiyatlara yüzde 10, ticari araçlardaki KDV desteği ise fiyatlara yüzde 14-15 oranında indirim olarak yansıdı. Bu düzenleme sonucu otomobil fiyatlarında firmalar ciddi indirimler yaptı.İşte eski ve yeni satış fiyatlarıyla model model otomobiller.

Fiat Egea

Eski Satış Fiyatı: 69.900 TL Yeni Satış Fiyatı: 62.668 TL İndirim Miktarı: 7.232 TL

Renault Clio

Eski Satış Fiyatı: 91.250 TL Yeni Satış Fiyatı: 81.810 TL İndirim Miktarı: 9.440 TL

Renault Megane

Eski Satış Fiyatı: 107.950 TL Yeni Satış Fiyatı: 96.782 TL İndirim Miktarı: 11.168 TL

Fodr Focus

Eski Satış Fiyatı: 109.000 TL Yeni Satış Fiyatı: 97.724 TL İndirim Miktarı: 11.276 TL

Skoda Süperb

Eski Satış Fiyatı: 161.900 TL Yeni Satış Fiyatı: 138.700 TL İndirim Miktarı: 23.200 TL

VW Golf

VW Passat

Eski Satış Fiyatı: 175.800 TL Yeni Satış Fiyatı: 158.220 TL İndirim Miktarı: 17.580 TL

Kia Cerato

Eski Satış Fiyatı: 171.900 TL Yeni Satış Fiyatı: 154.710 TL İndirim Miktarı: 17.190 TL

Opel Astra

Eski Satış Fiyatı: 170.900 TL Yeni Satış Fiyatı: 153.810 TL İndirim Miktarı: 17.090 TL

Nissan Qashqai

Eski Satış Fiyatı: 135.300 TL Yeni Satış Fiyatı: 121.770 TL İndirim Miktarı: 13.530 TL

Kia Sportage

Eski Satış Fiyatı: 127.900 TL Yeni Satış Fiyatı: 115.110 TL İndirim Miktarı: 12.790 TL

Seat Leon

Eski Satış Fiyatı: 119.400 TL Yeni Satış Fiyatı: 107.048 TL İndirim Miktarı: 12.352 TL

Toyota Corolla

Eski Satış Fiyatı: 86.900 TL Yeni Satış Fiyatı: 77.910 TL İndirim Miktarı: 8.990 TL

Toyota C-HR

Eski Satış Fiyatı: 109.100 TL Yeni Satış Fiyatı: 97.813 TL İndirim Miktarı: 11.287 TL

Mercedes B180

Eski Satış Fiyatı: 209.300 TL Yeni Satış Fiyatı: 188.370 TL İndirim Miktarı: 20.930 TL

BMW 118i

Eski Satış Fiyatı: 204.600 TL Yeni Satış Fiyatı: 184.140 TL İndirim Miktarı: 20.460 TL

Jeep Renegade

Eski Satış Fiyatı: 177.750 TL Yeni Satış Fiyatı: 159.975 TL İndirim Miktarı: 17.775 TL

Mini Cooper

Eski Satış Fiyatı: 173.897 TL Yeni Satış Fiyatı: 156.507 TL İndirim Miktarı: 17.390 TL

 Subaru XV

Eski Satış Fiyatı: 168.771 TL Yeni Satış Fiyatı: 151.893 TL İndirim Miktarı: 16.818 TL

Alfa Romeo Giulietta

Eski Satış Fiyatı: 164.500 TL Yeni Satış Fiyatı: 148.050 TL İndirim Miktarı: 16.450 TL

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Son Güncelleme: 19.11.2018 07:54
Anahtar Kelimeler:
IndirimOtomobil
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