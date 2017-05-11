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11 Mayıs 2017 Perşembe 12:06

Otomobilde üretim arttı

 Otomotiv Sanayii Derneği tarafından hazırlanan "2017 Nisan ayı üretim, ihracat, satış değerlendirme raporu açıklandı

Otomobilde üretim arttı
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Otomobilde üretim arttı 
   Otomotiv Sanayii Derneği tarafından hazırlanan "2017 Nisan ayı üretim, ihracat, satış değerlendirme raporu açıklandı.Buna göre  2017 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 22, otomobil üretimi ise yüzde 42 oranında arttı.
   Bu dönemde, toplam üretim 573 bin adet, otomobil üretimi ise 402 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam pazar yüzde 9 oranında daralarak 238 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında daraldı ve 174 bin adet olarak gerçekleşti.
   Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde üretim yüzde 8 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 10 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 20 seviyesinde arttı.
   Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Nisan dönemine göre üretimde yüzde 38 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 daraldı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 3, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 18 geriledi.
    2017 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 31 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 57 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 473 bin adet, otomobil ihracatı ise 337 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 22, Euro bazında yüzde 28 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 9,420 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 82 artarak 3,978 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 89 artarak 3,729 Milyar € seviyesine yükseldi.

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OtomobilÜretimPazar
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