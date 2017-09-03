Otomotiv ihracatı ağustosta yüzde 9,4 arttı

BURSA (AA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotivin ağustos ayı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artışla 1 milyar 836 milyon dolar oldu. Otomotiv endüstrisi, bu rakamlarla aynı zamanda bugüne kadarki en iyi ağustos ayı ihracat rakamına ulaştı.

Endüstrinin ağustosta Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 14,8 olarak gerçekleşti. Otomotiv ihracatı ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 18 milyar 624 milyon dolara çıktı.

Otomotivin ağustos ayı başarısında binek otomobillerde ve otomotiv yan sanayinde çift haneli artışların yaşanması etkili oldu. Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya'ya yüzde 5, ikinci büyük pazar Birleşik Krallık'a yüzde 24 ihracat artışı dikkati çekerken, yüzde 141 oranında artış kaydedilen ABD'ye ise en fazla ihracat yapılan beşinci ülke konumuna yükseldi. AB ülkelerine ihracat da yüzde 4 artışla 1 milyar 339 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayisinde ihracat yüzde 14 arttı

Mal grupları bazında otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 14 artarak 821 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 10 artışla 647 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 2 artışla 217 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 4 yükselerek 119 milyon dolara çıktı.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke olan Almanya'ya yüzde 11, Fransa'ya yüzde 13, İtalya'ya yüzde 17 artış görülürken, yine önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 32, Polonya'ya yüzde 39 ve Rusya'ya yüzde 41 artış oldu.

Binek otomobillerin ihracatında başlıca pazarlardan Almanya'ya yüzde 11, Fransa'ya yüzde 26, İtalya'ya yüzde 30 düşüş oldu. Diğer önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 30, Belçika'ya yüzde 54, Hollanda'ya yüzde 166, Polonya'ya yüzde 90 artış yaşandı.

Binek otomobillerde ABD'ye ise yüzde 109 bin 752 gibi çok yüksek bir oranda artış kaydedildi. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke olan Birleşik Krallık'a yüzde 34, İtalya'ya yüzde 25, ABD'ye yüzde 39 ihracat artışı olurken Slovenya'ya yüzde 33, Fransa'ya yüzde 39, Belçika'ya yüzde 15 ve Almanya'ya dış satımda yüzde 34 düşüş yaşandı.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke Fransa'ya ihracat yüzde 24 düşerken, Almanya'ya yüzde 18, Birleşik Krallık'a yüzde 50, ABD’ye yüzde 140 artış göze çarptı.

Muhabir: Sergen Sezgin