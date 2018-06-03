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Otomotiv ihracatı mayısta zirve yaptı

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv sektörünün mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 2,8 milyar dolar oldu.

Otomotiv ihracatı mayısta zirve yaptı

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv sektörünün mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 2,8 milyar dolar oldu.

03 Haziran 2018 Pazar 11:24
Otomotiv ihracatı mayısta zirve yaptı

BURSA (AA) - Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, 28 aydır aralıksız ihracat artışı grafiğini sürdürüyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) mayıs verilerine göre, sektörün mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 2,8 milyar dolar oldu. Sektör, toplam ihracattan aldığı yüzde 20'lik payla bir kez daha Türkiye ihracatının beşte birini tek başına gerçekleştirdi.

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv endüstrisindeki artış grafiği, aralıksız 28 aydır sürüyor. Bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı ihracatına imza atan sektörün, ocak-mayıs dönemi olan ilk 5 aylık ihracatı da yüzde 17 artarak 13 milyar 894 milyon dolara çıktı ve Türkiye ihracatındaki ilk sıradaki yerini korudu.

Otomotiv yan sanayisi ihracatı yüzde 24 arttı

Ürün grupları bazında bakıldığında, mayısta otomotiv yan sanayisi ihracatı yüzde 24 artışla 1 milyar 8 milyon, binek otomobil ihracatı yüzde 4 azalarak 1 milyar 52 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 9 yükselerek 471 milyon ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 4 azalarak 149 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayisinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 23 artarken, Fransa'ya yüzde 27, Romanya'ya yüzde 47, ABD'ye yüzde 49, Rusya'ya yüzde 56 artış kaydedildi.

Almanya ve İtalya'ya ihracatta yüzde 5 artış yaşandı

Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 5 artışla 423 milyon dolar, aynı şekilde ikinci büyük pazar İtalya'ya da yüzde 5 artışla 310 milyon dolar oldu. Üçüncü büyük pazar konumundaki Fransa'ya ihracat yüzde 16 artarak 308 milyon dolara çıktı. Fransa'daki yüksek oranda artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 23, yan sanayi ihracatının yüzde 27 artması etkili oldu.

Yine önemli pazarlardan Hollanda'ya yüzde 40, Romanya'ya yüzde 42, Rusya'ya yüzde 94 ihracat artışı gerçekleşti, buna karşılık ABD'ye ihracat yüzde 50 düştü. Hollanda'ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 122, yan sanayi ihracatının yüzde 91 artması, Rusya'ya yönelik artışta da yine yan sanayi ihracatının yüzde 56, binek otomobiller ihracatının yüzde 294 artması etkili oldu. ABD'ye yönelik düşüşte ise binek otomobiller ihracatının yüzde 100 düşmesi temel faktör oldu.

AB ülkelerine ihracat artışı yüzde 10 oldu

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 10 artışla 2,2 milyar dolar olarak belirlendi. AB ülkelerinin toplam ihracat içindeki payı da yüzde 80 olarak gerçekleşti. Alternatif pazarlar arasındaki Afrika ülkelerine ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 33'er ihracat artışı, Ortadoğu ülkelerine de yüzde 17 ihracat düşüşü yaşandı.

Muhabir: Cem Şan

Anahtar Kelimeler:
ArtışEkonomiIhracatMayısOİBOtomotivUludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birilği
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