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"Özel güvenlik sektörünün 285 bin civarında çalışanı var"

- GÜSOD Başkanı Kösereisoğlu: - "Özel güvenlik sektörü 285 bin civarında çalışanıyla en fazla istihdam yaratan sektörlerden biri ancak ordu olarak nitelendirilebilecek örgütlü bir yapıya sahip değil"

"Özel güvenlik sektörünün 285 bin civarında çalışanı var"

- GÜSOD Başkanı Kösereisoğlu: - "Özel güvenlik sektörü 285 bin civarında çalışanıyla en fazla istihdam yaratan sektörlerden biri ancak ordu olarak nitelendirilebilecek örgütlü bir yapıya sahip değil"

25 Ağustos 2017 Cuma 11:50

İSTANBUL (AA) - Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, "Özel güvenlik sektörü 285 bin civarında çalışanıyla en fazla istihdam yaratan sektörlerden biri. Ancak ordu olarak nitelendirilebilecek örgütlü bir yapıya sahip değil." ifadelerini kullandı.

GÜSOD'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kösereisoğlu, özel güvenlik sektörünü pek çok güvenlik görevlisinin meslek olarak görmediğini, 100- 200 lira fazlası için sektör değiştirip daha az riskli işlere kaydıklarını belirtti.

Kösereisoğlu, "Yüzde 50 ile en fazla çalışan sirkülasyonu bizde. Sürekli iş değiştiren çalışanlar nedeniyle, sendikalar bile sektöre giremiyor." ifadelerini kullandı.

Emniyette kayıtlı güvenlik sayısının sektörün büyüme hızını doğru yansıtmadığına dikkati çeken Kösereisoğlu, "2011'de 147 bin civarında olan güvenlik sayısı, bugün 285 bini buldu ancak yüzde 92'lik bu büyümeyi sektör büyümesi olarak değerlendirmek yanlış olur. Sektör ekonomiye paralel olarak yıllık ortalama yüzde 8 büyüyor. Rakamlar arasındaki bu uçurum çalışanların kayıt altına alınmasından kaynaklanıyor. Bu konuda Emniyet Müdürlüğü’nün başarılı çalışmalarını göz ardı etmemek gerek. Kısa sürede tüm güvenlik çalışanlarını kontrol altına alan ve çok iyi çalışan bir yapı kurdular." değerlendirmesinde bulundu.

Dernek olarak sektörü kayıt altına alan yasal çalışmaların en büyük destekçisi olduklarını belirten Kösereisoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdiki hedefimiz büyümemizin önündeki en büyük engel olan çalışan sirkülasyonunun azaltılması. Bu meslekten emekli olan ya da kız isterken gururla güvenlik görevlisi olduğu söyleyen çalışanlarımız olsun istiyoruz.Çalışanların meslekte kalması için yıpranma paylarının karşılığını alması gerek.

Silahlı ve silahsız göreve özel asgari ücret, riskli mesleklere verilen erken emeklilik, tatil mesaisi gibi bir takım haklara ihtiyaç var. Bu konuda çalışmalarımıza hız verdik. Emniyet ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile çeşitli çalıştaylar düzenledik. Umarız kısa sürede çalışanlarımızın hakkettikleri haklara kavuşur ve sektörün büyümesi önündeki en büyük engel ortadan kalkar."

Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu
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