"Özel Sektörde Kadın İstihdamı ve Ötesi" konferansı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Suat İnce, ekonomik kalkınmanın asla sosyal kalkınmadan ayrı düşünülemeceğini belirterek, "Toplumun tüm kesimlerinin ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımını, kadın ve erkeğin üretimde eşit seviyede yer almasını önemsiyoruz. Bu yönde hem kurum politikalarımızla hem de finansman olanaklarımızla fark yaratıyoruz." dedi.



İnce, TSKB ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) iş birliğiyle düzenlenen "Özel Sektörde Kadın İstihdamı ve Ötesi" başlıklı konferansın açılışındaki konuşmasında, geçen yıl AFD'den temin edilen kadın istihdamı kredisinin lansmanını yaptıklarını, bu krediyle kadın istihdamını arttıran şirketleri finansal olarak desteklediklerini anlattı.



AFD'den alınan krediyle kısa sürede çok yol kat edildiğinin altını çizen İnce, kadın dostu krediyle oldukça verimli ve katma değeri yüksek bir yılı geride bıraktıklarını, destekledikleri şirketlerle beraber kadın istihdamına yönelik somut ve ölçülebilir adımlar attıklarını aktardı.



İnce, "Ekonomik kalkınma asla sosyal kalkınmadan ayrı düşünülemez. Bu bakış açısıyla kapsayıcı kalkınmayı misyonumuzun ayrılmaz unsuru olarak görüyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımını, kadın ve erkeğin üretimde eşit seviyede yer almasını önemsiyor, bu yönde hem kurum politikalarımızla hem de finansman olanaklarımızla fark yaratıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "TSKB’de yönetici kadın oranı yüzde 51 seviyesinde"





Suat İnce, TSKB’nin şirket politikalarıyla ve hayata geçirdiği projelerle kadınları bireysel olarak desteklediğini belirterek, finansal destekleriyle de şirketin bu konuda somut adımlar atmasını sağladıklarını bildirdi.



Kadın istihdamının TSKB için sadece bir kavramdan çok daha fazlasını ifade ettiğini vurgulayan İnce, "Bunun en önemli kanıtı, kendi çalışanlarımız. Bankacılık kadrolarımızda kadınların oranı yüzde 55’i bulmuş durumda. Bu oran yönetim kadrolarımızda da çok değişmiyor, müdür ve üstü pozisyonlarda kadın oranı yüzde 51 seviyesinde. Gerek politikalarımız gerek çalışma ortamında hayata geçirdiğimiz kadın dostu uygulamalarla geçtiğimiz aylarda Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Dünya Bankası’nın öncülük ettiği Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını alarak bu alandaki taahhüdümüzü güçlendirdiğimizi de belirtmek isterim." şeklinde konuştu.





- "Türkiye’de sosyal kapsayıcılık ve kadın istihdamına odaklandık"





AFD Türkiye Direktörü Serge Snrech de cinsiyet eşitliğinin hem Fransa hem de AFD için en önemli öncelikler arasında olduğunu vurgulayarak, 2004’ten bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren AFD’nin son yıllarda sosyal kapsayıcılık ve kadın istihdamına odaklandığını söyledi.



AFD’nin TSKB ile birlikte geliştirdiği kadın istihdamı kredisinin Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkati çeken Snrech, bir danışmanlık firmasının desteğiyle Türkiye’ye uyarlanan projenin yakın zamanda başka ülkelerde de uygulanacağını dile getirdi.



Snrech, "Bu yenilikçi proje, iş hayatında erkeklerle kadınlar arasında eşitliği geliştirmeye öncelik veren şirketlerin finanse edilmesine odaklanıyor. Bu bağlamda, şirketlerin TSKB finansmanına erişebilmesi için durumları ile ilgili kapsamlı bir öz değerlendirme yapmaları ve işyerinde eşitliği arttırmak için bir aksiyon planı tasarlamaları gerekiyor.” diye konuştu.



Geçen yıl finanse ettikleri şirketlerde 24'ten fazla aksiyon planı gerçekleştirildiğini kaydeden Snrech, şunları kaydetti:

"Bu aksiyonların hepsi cinsiyet eşitliğine farklı şekillerde katkıda bulunuyor. Örneğin insan kaynakları verilerinde cinsiyet eşitliğini gözeten şirketler, işyerinde kadınların mevcut durumunu değerlendirerek ilerlemeyi ölçebiliyor. Şirketlerde bulunan anne-bebek odalarının varlığı ile kadınların doğum izninden işe dönüşleri kolaylaşabiliyor. Aynı şekilde, kurum içi şikayet mekanizmalarının iyileştirmesi ile şirket içinde daha etkili aksiyonlar alınabiliyor. Ayrıca, belirli eğitimlerle kadınların istihdama katılmalarına katkıda bulunabiliyor."





- "Kredi kullanan şirketlerde kadın istihdamı yüzde 15 arttı"





TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel ise geçen yıl TSKB’nin kadın istihdamı ile iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarında kullanılmak üzere AFD’den 100 milyon avro kredi temin ettiğini anımsattı.



AFD ile ortaklaşa kadın temalı bir kredi tasarladıklarını belirten İçel, "Bir yılda kredinin büyük bölümünü tamamladık. Kredi kullandırdığımız şirketleri yedi başlık altında toplam 32 kriterde değerlendirdik. Kredi kullanan şirketlerde kadın istihdamı yüzde 15 artarken, bir yılın sonunda yaptığımız ikinci değerlendirmede, şirketlerin kriterlere uyum sağlama konusunda yüzde 30’luk bir iyileşme kaydettiğini gördük. Geliştirdiğimiz bu kredi programı diğer uluslararası kalkınma finansmanı kurumlarının da dikkatini çekti. Kısa zamanda benzer temalı yeni kaynakların ülkemize geleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.











