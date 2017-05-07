Palandöken; Esnaf kart yakında piyasaya çıkacak

-‘ESNAF KART, HEM TİCARİ HEM BİREYSEL İHTİYAÇLARDA GEÇERLİ’

-‘ESNAF, TESK ÜYESİ OLMANIN AVANTAJINI HER ALANDA HİSSEDECEK’

- Esnaflara yaptığı tüm alışverişlerde kolaylık ve indirim sağlayacak olan ‘Esnaf Kart’ hakkında bilgi veren“Uzun zamandır üzerine çalıştığımız “Esnaf Kart” projemizde sona yaklaştık. Yakın zamanda piyasaya sürülecek olantalep eden tüm esnaf ve sanatkarlara ücretsiz dağıtılacak. Bu kart ile başta akaryakıt olmak üzere tüm alanlarda esnaf ve sanatkarlara çok sayıda indirim sağlayacak” dedi.yaptığı açıklamada; “Esnaf ve sanatkarlar hem ticari hem de bireysel araçları için başta akaryakıt, oto lastik vb alanlarda olmak üzere ailesi içinde yapacağı giyim, konaklama vb. alanlarda çok sayıda avantaja sahip olacak. Projemizin ikinci ayağı ise, esnafın kendi arasında yaptığı alışverişlerde de bu indirimlerden yararlanmasıdır. Ülke genelinde bulunan 2 milyon esnaf ve sanatkar ve aileleri ile birlikte 10 milyonu aşkın kişinin bu karttan yararlanması hedeflenmektedir. Buna ilişkin detayları da çok yakında açıklayacağız” şeklinde bilgi verdi.Esnaf ve sanatkarların bu kart ile yalnızca evleri için değil dükkanları ile için yapacakları alışverişte de çok rahat yararlanabileceklerini belirten Palandöken; “Mayıs ayı içinde sunacağımız projemizin ilk ayağında esnaf ve sanatkarlar indirimli elektrikli kullanmaya başlayacak. 82 TL’nin üzerinde elektrik faturası ödeyen her esnaf ve sanatkar isterse işletmesinde, isterse evinde, isterse de anne babasının evinde dilediği elektrik firmasından alacağı indirimli elektriğini kullanmaya başlayacak. Esnaf ve sanatkar bundan sonra TESK üyesi olmanın avantajını hayatının her alanında hissedecek ve kullanacak” diye konuştu.