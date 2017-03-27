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Ekonomi:
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27 Mart 2017 Pazartesi 10:30

Palandöken; Milli Tarım Projesi hayata geçirilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Tarım Prrojesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Palandöken; Milli Tarım Projesi hayata geçirilmeli
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Palandöken; Milli Tarım Projesi hayata geçirilmeli


ANKARA- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bu yıl uygulamaya koyacağı Milli Tarım Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, proje hakkında değerlendirmelerde bulundu.

-“GENÇ GİRİŞİMCİLERE DAHA FAZLA KOLAYLIK SAĞLANMALI”

Büyükşehirlerdeki işsizliği, nüfus yoğunluğu ile göçü azaltmak, yerli üretimi desteklemek ve köyüne kesin dönüş yapmak isteyen vatandaşlar için 2016 yılında uygulanmaya başlayan Köye Dönüş Projesi’nin yenilenerek bu yıl ‘Milli Tarım Projesi’ adı altında devam edeceğini bildiren Palandöken “Projeye geçtiğimiz yıl 350 bin genç çift ön başvuruda bulundu ve bunların 135 bini evrakını tamamlayarak il ve ilçe müdürlüklerine müracaat etti. Bu yıl tasarım aşamasında olan ‘Milli Tarım Projesi’ içerik olarak geliştirilip genç girişimcilere daha fazla kolaylık sağlarsa rakamlar iki katına çıkabilir. Bu durum köylerimizde azalan nüfusu canlandırmaya ve ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

-“YAŞ SINIRI KALKMALI”

Palandöken bu proje sayesinde tarım ve hayvancılıkta çeşitlilik ile verimin de artacağına dikkati çekerek şunları kaydetti: “Proje memleketlerine kalıcı dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımız ve ülke ekonomimiz için çok önemli fakat her sene gerekli tespitler yapılarak yenilikler getirilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra projeden yararlananlar için, üretimlerin devamlılık sağlaması doğrultusunda vergi, elektrik, su borçları ile Bağ-Kur primlerinde kolaylık sağlanmalı. ”
İthalata dayalı hayvancılık anlayışının azalması hususunda projenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, 20 ile 30 yaş arasında belirlenmesi beklenen yaş sınırının kalkması gerektiğini ifade etti. 



 
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Anahtar Kelimeler
Bendevi PalandökenTESK
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